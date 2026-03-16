Az egykori űrhajós állítja: hazugságban él az emberiség

Egy űrhajós a saját szemével tapasztalta meg azt, ami csak nagyon keveseknek adatik meg: a világűrből tekintett le a Földünkre. Mint mondja: az az időszak, amit odafent töltött, segítette őt ráeszmélni arra, hogy mi emberek hatalmas hazugságban élünk idelent a Földön.

Ronald J. Garan Jr. űrhajós szemét sok mindenre felnyitotta a szemét az idő, amíg a világűrben tartózkodott

Az űrhajós állítja: semmi sem az, aminek látszik

Teljesen megváltoztatja az ember nézőpontját miután megpillantja a világűr hatalmas, fekete vákuumát a saját szemével. Erről elég a NASA űrhajósát, Ronald J. Garan Jr.-t megkérdezni. Karrierje során volt lehetősége a most 64 éves űrhajósnak arra, hogy a Nemzetközi Űrállomásról nézhessen rá a bolygónkra, melyet „overview effect”-nek vagyis áttekintési hatásnak neveznek. Az élmény során egy olyan kognitív szemléletváltást idéz elő, amelyet a kutatók csodálattal teli, önmagunkon túlszárnyaló élményhez hasonlítanak. Sok esetben váratlan érzelmeket idéznek elő, mint például azt is, hogy sokszor az emberiség bizony hazugságban él.

Garan is megtapasztalta ezt az élményt 178 napon át az űrben. A fent eltöltött ideje alatt 71 millió mérföldet tett meg, és 2842 alkalommal kerülte meg a Földet. Az űrhajós a Big Thinknek mesélt arról, hogy milyen érzés is volt rájönni arra, hogy a földi hétköznapi problémák nem érnek annyi időt és energiát, mint amennyit rájuk fordítunk.

Amikor kinéztem a Nemzetközi Űrállomás ablakán, láttam a villámló viharok paparazzikhoz hasonló felvillanásait, láttam a sarki fény táncoló függönyeit, amelyek annyira közelinek érződtek, mintha ki tudtuk volna nyújtani a kezünket, és megérinthettük volna őket. Láttam azt is, hogy mennyire elképesztően vékony a bolygónk légköre. Akkor abban a pillanatban ért a felismerés: ez a papírvékony réteg az, ami életben tart minden élőlényt a Földön.

- idézi fel a lenyűgöző pillanatokat Garan, majd hozzáteszi, hogy a gazdagságot nem látta odafentről. „Az ember által létrehozott rendszereinket a globális gazdaság teljes tulajdonú leányvállalataként kezelnek, amely az űrből nézve nyilvánvalóvá teszi, hogy valójában hazugságban élünk. Át kell térnünk arról a gondolkodásról, hogy gazdaság, társadalom, bolygó, arra, hogy bolygó, társadalom, gazdaság. Csak így tudjuk folytatni evolúciós fejlődésünket.” - teszi hozzá