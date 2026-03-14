Ez történne velünk, ha egy aszteroida becsapódna az óceánba!

Ha egy aszteroida az óceánba csapódna, valószínűleg jelentős pusztítást okozna, legfőképp cunamit indítana el. Ezt egy YouTube-on bemutatott szimuláció is jól szemlélteti, továbbá kiderült az is, hogy pontosan ez történt egy kráter kialakulásakor nagyjából 43–46 millió évvel ezelőtt, körülbelül 80 mérföldre található Yorkshire partjaitól.

A becsapódó aszteroida ilyen pusztító károkat okozna a Földön

A kutatás története egészen 2002-ig vezet vissza, amikor a tudósok egy Silverpit-krátert fedeztek fel az Északi-tenger déli része alatt, amiről sokáig nem tudták, mi okozhatta. A Heriot-Watt Egyetem kutatói azonban most szeizmikus képalkotás, kőzettörmelékek mikroszkópos vizsgálata és számítógépes modellezés kombinációjával minden eddiginél erősebb bizonyítékot találtak arra, hogy a krátert egy űrből érkező aszteroida hozta létre - ezzel egy 20 éves rejtélyt oldottak meg.

A Heriot-Watt Egyetem Energia-, Geotudományi, Infrastruktúra- és Társadalomtudományi Karának üledékkutatója, Dr. Uisdean Nicholson így nyilatkozott:

Az új szeizmikus felvételek soha nem látott részletességgel mutatták meg a krátert. Az egyik közeli olajkútból származó minták ritka, úgynevezett ‘sokkolt’ kvarc- és földpátkristályokat is tartalmaztak ugyanazon a mélységen, mint a kráter alja. Rendkívül szerencsések voltunk, hogy megtaláltuk ezeket – valódi ‘tű a szénakazalban’ jellegű kutatás volt. Ezek egyértelműen bizonyítják a becsapódási kráter elméletét, mert ilyen szerkezet csak extrém lökéshullámok hatására jöhet létre

A bizonyítékok szerint az aszteroida körülbelül 160 méter széles lehetett, és nyugatról csapódott a tengerfenékbe óriási sebességgel. A becsapódás egy hatalmas, 100 méternél magasabb cunamit idézett elő.

Ahogy a szimuláció is mutatja, a becsapódás heves robbanást okozott volna a tengerfenéken, és hatalmas hullámokat indított volna el a térségben. Szerencsére az emberek csak körülbelül 40 millió évvel később jelentek meg ezen a területen - írja a LadBible.

A Silverpit egy ritka és kivételesen jól megőrzött, nagy sebességű becsapódási kráter. Az ilyen kráterek ritkák, mert a Föld nagyon dinamikus bolygó – a lemeztektonika és az erózió szinte minden nyomát eltünteti ezeknek az eseményeknek. A szárazföldön körülbelül 200 megerősített becsapódási kráter létezik, és mindössze 33-at azonosítottak az óceánok alatt. Ezek az eredmények segíthetnek megérteni, hogyan formálták az aszteroida-becsapódások bolygónkat a történelem során, és abban is, hogy előre jelezzük, mi történhet egy jövőbeli ütközés esetén

- zárta le gondolatait Dr. Nicholson.