Akkora aszteroida közeledik, mint New York legendás épülete!
A NASA közzétette a tudnivalókat. Az aszteroida a 2026 DM15 azonosítót kapta. Jöjjenek a részletek!
Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint egy 96 méteres aszteroida közeledik. A 2026 DM15 azonosítójú objektum akkora, mint az emblematikus Vasalóház (Flatiron Building) New Yorkban!
Pénteken halad el a Föld mellett a 94 méteres aszteroida
A NASA közlése szerint 2026 DM15 március 6-án, pénteken mintegy 4,71 millió kilométerre halad majd el a Földtől. Mindez földi mércével mérve óriási távolságnak tűnhet, ám az űrben egészen mások ezek a méretek. A 2026 DM15-ös azonosítójú aszteroida 32-szer közelebb lesz hozzánk, mint a Nap, melynek a Földtől mért távolsága 150 millió kilométer!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre