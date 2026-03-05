RETRO RÁDIÓ

Akkora aszteroida közeledik, mint New York legendás épülete!

A NASA közzétette a tudnivalókat. Az aszteroida a 2026 DM15 azonosítót kapta. Jöjjenek a részletek!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 18:30
Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint egy 96 méteres aszteroida közeledik. A 2026 DM15 azonosítójú objektum akkora, mint az emblematikus Vasalóház (Flatiron Building) New Yorkban!

A 94 méteres aszteroida akkora, mint a Vasalóház New Yorkban
Tudod mekkora egy 94 méteres aszteroida? Akkora, mint a Vasalóház New Yorkban! (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Pénteken halad el a Föld mellett a 94 méteres aszteroida

A NASA közlése szerint 2026 DM15 március 6-án, pénteken mintegy 4,71 millió kilométerre halad majd el a Földtől. Mindez földi mércével mérve óriási távolságnak tűnhet, ám az űrben egészen mások ezek a méretek. A 2026 DM15-ös azonosítójú aszteroida 32-szer közelebb lesz hozzánk, mint a Nap, melynek a Földtől mért távolsága 150 millió kilométer!

 

