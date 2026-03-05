Megül a szmog az ország felett: sokan érezhetik a tüneteket – így védekezhetünk a szennyezett levegő ellen

Napok óta alig mozdul a levegő, a légszennyezettség pedig egyre magasabb értékeket mutat az ország több pontján. A jelenlegi időjárási helyzet kedvez annak, hogy a szennyező anyagok a talaj közelében rekedjenek, így a szmog szinte „ráül” a városokra. Emiatt sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.

A piros pontoknál magas a légszennyezettség, a szmog értéke Fotó: HungaroMet

A mérések szerint jelenleg elsősorban a nagyobb városok levegője szennyezett: többek között Budapesten, valamint az északkeleti és ipari térségekben, például Miskolc környékén erősen szennyezett a levegő, de magas értékeket mértek Debrecenben és Kazincbarcikán is. Ezeken a helyeken a szálló por koncentrációja az egészségügyi határérték közelében, vagy fölötte is lehet. A magas légszennyezettség mindenkit, de leginkább az érzékenyebb szervezetű embereket, az időseket, a gyerekeket és a krónikus betegeket viselheti meg. Gyakori panasz lehet a fejfájás, a szem- és torokirritáció, a köhögés, a fáradtság vagy akár a nehézlégzés is. Az asztmások és a szív- és érrendszeri betegek tünetei ilyenkor könnyebben felerősödhetnek.

Megrekedt a szmog a városok felett ( Képünk csak illusztráció) Fotó: Pexels

Hogyan védjük a szervezetünket a szmogtól?

A legszennyezettebb területeken érdemes kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, különösen a forgalmas utak közelében, valamint rövid ideig szellőztessünk. Aki teheti, ilyenkor válassza a kevésbé forgalmas utcákat, parkokat a közlekedéshez vagy sétához. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az immunrendszer támogatása vitaminokkal és pihenéssel. A levegőtisztító berendezések használata is segíthet a lakásban csökkenteni a szennyező anyagok mennyiségét. A jelenlegi helyzetről és a szervezetre gyakorolt hatásokról dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt:

Újabb anticiklon érkezik, aminek több hátulütője is van. Egyre súlyosbodó problémákat tud okozni, éppen ezért nagy szükség lenne – a meteorológiában úgy nevezik, hogy – „öblítésre”, ami azt jelenti, hogy egy olyan légtömegcserére, ami kisöpörné a Kárpát-medencébe beült, erősen szennyezett levegőt és tiszta levegő érkezhetett volna helyette. Sajnos erre hiába várunk. A jelenlegi anticiklon ugyan gyengül, de észak felől egy újabb anticiklon, nagynyomású terület húzódik fölénk. Továbbra is fennmarad a magas légnyomás.

A meteorológiai előrejelzések szerint addig maradhat velünk a szmogos időszak, amíg nem érkezik egy erősebb légmozgás vagy csapadék, amely képes „kitisztítani” a levegőt. Addig azonban érdemes fokozottan figyelni a szervezetünk jelzéseire, és lehetőség szerint kímélni magunkat.