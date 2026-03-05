RETRO RÁDIÓ

Palvin Barbi szoborszerű szépségként hódított a Louvre-ban – Fotók

Akár egy műalkotás. Palvin Barbi tündököl.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 16:00
Módosítva: 2026.03.05. 16:58
Palvin Barbara szupermodell múzeum

Palvin Barbi ismét minden tekintetet magára vonz. A világhírű magyar szupermodell ezúttal a legendás Louvre Múzeum falai között ragyog, ahol a világ legnagyobb műalkotásai között pózol.

Palvin Barbi szépsége
Palvin Barbit a világ egyik legszebb nőjeként tartják számon (Fotó: TheStewartofNY / Getty Images)

Palvin Barbi szépsége még a múzeum legendás mesterműveivel is versenyre kel

A párizsi múzeum olyan ikonikus kincseknek ad otthont, mint a rejtélyes mosolyáról híres Mona Lisa, most pedig Barbi szépsége is felvette a versenyt a remekművekkel.

A magyar modell egy különleges, hófehér ruhában jelent meg, amely első pillantásra akár menyasszonyi ruhának is tűnhet. A részletek azonban elárulják: a darab egyszerre modern, lágy és rendkívül nőies – igazi figyelemfelkeltő kreáció.

Palvin Barbi a múzeum lépcsőjén is pózolt, elegánsan hátradőlt, kecsesen kinyújtotta a nyakát, és szinte eggyé vált a környezetével. Egy másik fotón a márványszobrok mellé állt: a rajongók szerint akár ő maga is lehetne egy újabb mestermű a kiállított alkotások között.

Nem túlzás, Barbi az Instagram-oldalára feltöltött sorozatban úgy fest, mint egy igazi műalkotás, szépsége bármikor versenyezhet a művészettörténet legfontosabb mesterműveivel.

 

