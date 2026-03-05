Palvin Barbi szoborszerű szépségként hódított a Louvre-ban – Fotók
Akár egy műalkotás. Palvin Barbi tündököl.
Palvin Barbi ismét minden tekintetet magára vonz. A világhírű magyar szupermodell ezúttal a legendás Louvre Múzeum falai között ragyog, ahol a világ legnagyobb műalkotásai között pózol.
Palvin Barbi szépsége még a múzeum legendás mesterműveivel is versenyre kel
A párizsi múzeum olyan ikonikus kincseknek ad otthont, mint a rejtélyes mosolyáról híres Mona Lisa, most pedig Barbi szépsége is felvette a versenyt a remekművekkel.
A magyar modell egy különleges, hófehér ruhában jelent meg, amely első pillantásra akár menyasszonyi ruhának is tűnhet. A részletek azonban elárulják: a darab egyszerre modern, lágy és rendkívül nőies – igazi figyelemfelkeltő kreáció.
Palvin Barbi a múzeum lépcsőjén is pózolt, elegánsan hátradőlt, kecsesen kinyújtotta a nyakát, és szinte eggyé vált a környezetével. Egy másik fotón a márványszobrok mellé állt: a rajongók szerint akár ő maga is lehetne egy újabb mestermű a kiállított alkotások között.
Nem túlzás, Barbi az Instagram-oldalára feltöltött sorozatban úgy fest, mint egy igazi műalkotás, szépsége bármikor versenyezhet a művészettörténet legfontosabb mesterműveivel.
