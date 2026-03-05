Jaber Magyarországról: jobb itt nekem, mint bárhol máshol a világban volt

Skóciában született, Kuvaitban nőtt fel, majd a sorsa elől menekülve gengszterkedett egy darabig a tengerentúlon, mielőtt néhány éve magyar származású édesanyja tanácsára úgy döntött, kipróbálja szerencséjét itt, Európa szívében. Jaber akkor „menekült” és kereste a saját békéjét. Ma pedig már hangosan és egyre hallhatóbban áll ki a béke politikája mellett. Itt, a valódi és megkérdőjelezhetetlen béke szigetén. A rapper most az Én Magyarországom című műsorban beszélt döntése hátteréről és elárulta, élete legjobb döntése volt, hogy Magyarországra költözött.

Jaber négy éve érkezett Magyarországra. Számára az itt tapasztalt béke és családpolitika a legfontosabb (Fotó: YouTube)

Jaber: „Nem kell azon gondolkodni, hogy kell nekem egy fegyver, ha kimegyek a házból”

Jaber azután osztotta meg gondolatait Hajdú Péterrel, hogy elmesélte, milyen rémálomba csöppent a kuvaiti középiskolában, ahol négy éven át terrorizálták magyar származása miatt, és elárulta azt is, hogy Amerikában sem fogadták éppen tárt karokkal. „Nem is kérdés, hogy jobb itt nekem, mint bárhol máshol a világban volt. Ez száz százalék. Magyarország egy másik szint. Hogy mit szeretek itt? Hol kezdjem?”

Ha egy ember Magyarországon épített valamit, mert jól akart élni és akar egy szép órát, vagy egy szép nyakláncot, akkor megveheti és hordhatja is.

„Nem kell azon gondolkodni, hogy kell nekem egy fegyver, ha kimegyek a házból, mert lehet, hogy valaki ellopja tőlem. Itt biztonság van! És szeretetet kaptam, amint idejöttem. Mindenki mondta nekem, hogy itt rasszisták az emberek. De nézd, Peti! Arab írás van az arcomra tetoválva… Én próbálkoztam, sokat mentem és elfáradtam. Egy arab arcú, nagy, szakállas ember vagyok, de szeretettel fogadtak. És most itt vagyok nálad… Négy év telt el… Mi ez, ha nem szeretet? Ott vagyok a miniszterelnök úrral… Ez egy gyönyörű ország, ahol tényleg szeretet van” – kezdte Hajdú Péter kanapéján ülve a rapper, akinek szavait a Bors idézte.

„Változtam és szeretnék magyar életformát követni”

„Bármerre megyek Magyarországon, a békét látom. Itt minden a családokról szól és itt értettem meg, hogy én is szeretnék már családot.”

Kell nekem egy magyar család! Van is egy magyar barátnőm. Felvettem ugyan a muszlim vallást, tehát lehetne több feleségem is. De nekem ez nem kell.

„Észrevettem, hogy egynél több, az túl sok. Változtam és szeretnék magyar életformát követni. Ezt leszámítva tartom a vallásom törvényeit” – fogalmazott Jaber, aki azt is elárulta, hogy késznek érzi magát arra is, hogy akár a közeljövőben gyermeket vállaljon.