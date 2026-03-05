RETRO RÁDIÓ

Szikora Róbert: Az ígéret szép szó... – Ritkán látott fotók a Hungária együttesről

Visszautasíthatatlan ajánlatot tett a sztár a Hungária együttes rajongóinak. Szikora Róbert nem maradt adós.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.03.05. 15:00
Módosítva: 2026.03.05. 16:40
Hungária együttes Szikora Róbert ígéret

Mint arról a Metropol beszámolt, Régi szép idők... címmel fotósorozatot jelentetett meg a Hungaria együttesről a banda oszlopos tagja a Szikora Róbert és az R-GO Facebook-odalán. Szikora Róbert március 1-jén felvetette, ha a legutóbbi fényképes posztja eléri a 4000 lájkot, akkor folytatja a szériát. A rajongók valóságos kampányba kezdtek annak érdekében, hogy meglegyen a szükséges számú kedvelés és újabb archív képek kerülhessenek fel a közösségi médiaoldalra.

Szikora Róbert, Dolly, Fenyő Miklós és Novai Gábor, azaz a Hungaria együttes
Szikora Róbert, Dolly, Fenyő Miklós és Novai Gábor, azaz a Hungária együttes (Fotó: Teknos)

Szikora Róbert: Én ígértem Nektek valamit

Gyakorlatilag egy nap sem kellett ahhoz, hogy összegyűljön a 4000 lájk, így Szikora Róbert újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán.

Én ígértem Nektek valamit, Ti pedig nagyon lelkesen, nagy szeretettel jeleztétek, hogy szeretnétek, ha folytatnám a »Régi szép idők« fotóinak megosztását. Nos, ugye ismeritek azt a mondatot, hogy az »ígéret szép szó, ha betartják, csak úgy jó...« Következzen hát néhány kép 1982-ből. A ’82-es Tavaszi Fesztivál kiemelt eseménye volt a BS-ben a Menthol koncert!”

– írta az R-GO alapítója. A felvételek pedig újabb kommentcunamit indítottak, kimaxolva a nosztalgiafaktort. Rengeteg rajongó idézte fel a képek láttán a régi szép emlékeit. Íme néhány:

Hálásan köszönöm, Robi! Sajnos ebből kimaradtam a távolság miatt. Én most ismerkedem Veletek fotókról. Nagyon jó látni Benneteket! Viszont a kazettáitokat mindennap hallgattam és hallgattattam a magyarokkal és a svájciakkal 1979–1993 között.

– vallotta meg egy rajongó.

Ezeknek a képeknek »muzeális« értékük van!!!!! Annyira jó nézni benneteket, fiatalok és szépek voltatok, tele energiával!! /persze akkor még mi is fiatalok voltunk. Csodálatos! Köszönjük szépen, Robi!!!

– olvasható egy másik hozzászólásban.

A gimiben előadtuk az osztállyal a Ciao Marinát. Természetesen megnyertük vele az »Irinyi napok«-at

– árulta el egy kommentelő.

Az újabb fotócsomagban jó 40 éves képeken Fenyő Miklós, Szikora Róbert és a Hungária többi tagja

 

