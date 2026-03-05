RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Halálosan megfenyegette Orbán Viktort Zelenszkij!

Orbán Viktor az egyetlen, aki ezt is eltűri a magyarokért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 15:48
orbán viktor európai unió Magyar Péter szentkirályi alexandra

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort Zelenszkij! Brüsszel és Magyar Péter szövetségese megadná Orbán Viktor címét az ukrán hadseregnek, hogy így bírják rá a 90 milliárd eurós hadikölcsön engedélyezésére. Normálisak ezek?! Miközben az Európai Unió tartja őket életben, egy uniós tagállam miniszterelnökének életét fenyegetik?! A Tisza pártnál pedig ennek az ukrán vezetésnek tapsolnak ukrán pólóban? Magyar Péter ezt az ukrán elnököt nem képes elítélni az olajblokád kapcsán sem? Orbán Viktor az egyetlen aki kitart a magyar érdekek mellett, akkor is ha az életét fenyegetik ezért. Április 12-én világosan kell üzennünk Kijevnek, Brüsszelnek és kiszolgálóiknak is: Magyarországot nem lehet zsarolni!

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon Zelenszkij felháborító szavairól.

