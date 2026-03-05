Szeretnéd, hogy adjanak a szavadra? Akkor soha ne használd ezeket a kifejezéseket!
Kapaszkodj meg! Az igazán őszinte emberek nem véletlenül kerülik ezeket a kifejezéseket.
Gondoltad volna, hogy 4 egyszerűnek tűnő mondat súlyosan rombolhatja a rólad kialakított képet?! Ha azt szeretnéd, hogy őszinte emberként gondoljanak rád, akkor érdemes ezeket kifejezéseket messze elkerülni!
Íme 4 kifejezés, ami rontja a hitelességedet
1. „Őszintén szólva…”
Ezt a kifejezést a leggyakrabban akkor használják az emberek, amikor nyomatékot akarnak adni a mondanivalójuknak. Holott valójában egészen mást közvetít: azt üzeni, mostantól őszinte lesz az illető. Ezek szerint eddig nem volt az?
2. „Csak a te érdekedben mondom”
Az ügynevezett passzív-agresszív mondatok iskolapéldája: kedvességnek álcázza magát, pedig egy burkolt bántásról van szó. Aki ezt a mondatot használja, azt a hatást éri el, mintha folyamatosan ítélkezne a másik felett.
3. „Maradjon köztünk…”
Mintha csak egy rosszindulatú pletyka felvezetése lenne! Aki használja, felesleges bizalmaskodást vet be, így fokozva mondandója és önmaga fontosságát. Ő elmondhatja, de te ne tedd! Mintha meg akarná akadályozni, hogy az általa elhintett valótlanság szárnyra kapjon. Márpedig ilyet egy őszinte ember sem tenne!
4. „Nem akarok hazudni neked…”
Az összes közül talán ez a legrosszabb, hiszen felveti azt, mintha a másik eddig nem mondott volna igazat. Bár sokan így próbálnak nyomatékot adni az őszinteségüknek, ezzel pont ellentétes hatást érnek el – figyelmeztet a Life.hu internetes portál.
Aki őszinte és hiteles, annak nincs szüksége a fenti hatásvadász mondatokra, melyek ráadásul visszafelé sülhetnek el. Egy megbízható embernek anélkül adsz a szavára, hogy nyomatékot adna az igazának. A hitelesek emberek ismérve, hogy felelősséget vállalnak a szavaikért és kiállnak a véleményük mellett. Nem hangerővel, hanem érvekkel dolgoznak és nem ragaszkodnak hozzá, hogy mindenki mindenáron elfogadja az álláspontjukat. Bármiről is legyen szó, az őszinteség mindig kifizetődő, ehhez pedig nincs szükség becsapós felvezetésekre.
