Szeretnéd, hogy adjanak a szavadra? Akkor soha ne használd ezeket a kifejezéseket!

Gondoltad volna, hogy 4 egyszerűnek tűnő mondat súlyosan rombolhatja a rólad kialakított képet?! Ha azt szeretnéd, hogy őszinte emberként gondoljanak rád, akkor érdemes ezeket kifejezéseket messze elkerülni!

Ezeket a kifejezéseket érdemes elkerülni egy beszélgetés során Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Íme 4 kifejezés, ami rontja a hitelességedet

1. „Őszintén szólva…”

Ezt a kifejezést a leggyakrabban akkor használják az emberek, amikor nyomatékot akarnak adni a mondanivalójuknak. Holott valójában egészen mást közvetít: azt üzeni, mostantól őszinte lesz az illető. Ezek szerint eddig nem volt az?

2. „Csak a te érdekedben mondom”

Az ügynevezett passzív-agresszív mondatok iskolapéldája: kedvességnek álcázza magát, pedig egy burkolt bántásról van szó. Aki ezt a mondatot használja, azt a hatást éri el, mintha folyamatosan ítélkezne a másik felett.

3. „Maradjon köztünk…”

Mintha csak egy rosszindulatú pletyka felvezetése lenne! Aki használja, felesleges bizalmaskodást vet be, így fokozva mondandója és önmaga fontosságát. Ő elmondhatja, de te ne tedd! Mintha meg akarná akadályozni, hogy az általa elhintett valótlanság szárnyra kapjon. Márpedig ilyet egy őszinte ember sem tenne!

4. „Nem akarok hazudni neked…”

Az összes közül talán ez a legrosszabb, hiszen felveti azt, mintha a másik eddig nem mondott volna igazat. Bár sokan így próbálnak nyomatékot adni az őszinteségüknek, ezzel pont ellentétes hatást érnek el – figyelmeztet a Life.hu internetes portál.