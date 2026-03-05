Itt a sportpetíció – Szilvágyi Gergő is aláírta

A Tisza Párt szakértői már beszéltek arról, hogy „túl sok” támogatás megy bizonyos területekre, ezek között említették a sportot. A februárban indult sportpetíció aláírásával számos közéleti szereplő, sportoló kiállt a sporttámogatások megőrzése mellett. A változtatásokkal a parasportolók is elveszítenék a támogatást.

A sportpetíciót ők is támogatják. Balról fent: Vajtó Richárd, Tapolczay Gergely, Csuri Ferenc, Urr Anita, Kósa Ádám, balról lent: Kajtár Dóra, Mező Boglárka, Szabó László, Szekeres Pál (Fotó: eselyünk.hu)

Ezért indult a sportpetíció – a parasportolóktól is megvonná a pénzt a Tisza

Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói fogtak össze, hogy megvédjék a magyar sportot és a sportoló közösségeket. A Tisza ugyanis belenyúlna a sporttámogatásokba. A párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án, a Corvinus Egyetemen tartott zártkörű előadásában megemlített olyan területeket, amelyekre megítélése szerint túl sok pénzt áldoz az állam – úgy véli, ebbe a körbe tartozik a sport, az egyházak és a kultúra támogatása.

Azzal, hogy a Tisza meg akarja változtatni a sporttámogatás jelenlegi rendszerét, a parasportolók sem jutnának támogatáshoz. A sportvilág ezért petíciót indított, amit támogat Szilvágyi Gergő kerekesszékes sportoló is.

A sport a nemzet egységének, identitásának és erejének egyik építőköve, mely összeköt minket, magyarokat. Éppen ezért voltam szomorú, amikor meghallottam, hogy bizonyos csoportok a sporttól kívánnak forrásokat elvenni.

– idézi Szilvágyi Gergő szavait a Bors.

Az eselyunk.hu szerint gyerekek százezrei sportolnak nap mint nap, egyesületek működnek, közösségek épülnek és rengeteg modern sportinfrastruktúra jött létre. Most mindez veszélybe kerülhet. Van olyan közéleti szereplő, aki szerint: „Túl sok jut a sportra.” Ők terveik szerint megszüntetnék a hazai sporttámogatás jól működő rendszerét.

Ez ellen tiltakoznak a sportpetícióval. A kezdeményezés mögé felsorakozott Szekeres Pál európai parlamenti képviselő és Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is, a sportágak képviseletében pedig csatlakozott Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke, valamint a FODISZ főtitkára, Vajtó Richárd is. A hallássérült sportolók közösségét Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke képviselte.