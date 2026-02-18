Szilvágyi Gergő: a palacsinta alapanyagai mind árstoposak

Kétgyermekes büszke édesapa Szilvágyi Gergő kerekesszékes sportoló. Mint mondja, a felesége családjában nagy hagyománya van a palacsintakészítésnek, így azt neki is meg kellett tanulnia. „Hogy a gyerekeim mosolygós arcát lássam, az átsegít a nehézségeken a mindennapokban” – mondta Gergő a TikTok-videójában. Hozzátette: a kormány árstop programjának köszönhetően a palacsinta fő alapanyagainak megvásárlása sem okoz gondot. A tej, a tojás, a liszt ára ugyanis mind árstop alatt áll – írja a Ripost.

Szilvágyi Gergő: az árstop vonatkozik a palacsintára is Fotó: TikTok

Magyarországon az árstop intézménye már több évre tekint vissza: az első korlátozásokat még 2021 őszén vezették be, hogy gátat szabjanak az elszabaduló inflációnak. Ami eredetileg néhány alapvető élelmiszerrel indult, az az évek során egy komplex rendszerré alakult át, amely ma is meghatározza a boltok polcait.

Május végéig marad az immár 30 termékre vonatkozó árstop a boltokban. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mi van az árstop listáján?

A klasszikus élelmiszerár-stopot (mint a kristálycukor, búzafinomliszt, sertéscomb vagy a csirkemell) 2023 augusztusában kivezette a kormány, de nem maradtunk védelem nélkül. Helyette érkezett az árrésstop, amely jelenleg is 30 alapvető élelmiszerre és számos drogériai termékre vonatkozik. A különbség az, hogy itt nem a termékek árát szabják meg, hanem azt, hogy a kereskedő hány százalékos árréssel dolgozhat. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít. A legfrissebb hírek szerint a kormány 2026. május végéig meghosszabbította ezt az intézkedést, így a kereskedők továbbra sem tehetnek tetszőleges hasznot a legalapvetőbb élelmiszercikkekre.

A lista folyamatosan finomodott az évek alatt:

A kezdetek (2021-2022): Hatósági áras lett az olaj, a liszt, a cukor, a tej és a húsfélék.

Hatósági áras lett az olaj, a liszt, a cukor, a tej és a húsfélék. A bővítés: Később csatlakozott a tojás és az étkezési burgonya is a körhöz.

Később csatlakozott a tojás és az étkezési burgonya is a körhöz. A jelen (2026): Immár egy szélesebb, 30 termékből álló kört figyelnek árrés-szempontból, beleértve alapvető háztartási cikkeket is.

A februári Kormányinfón elhangzott, hogy bár az infláció mérséklődik, a lakosság védelme érdekében az árrésstopot tavasz végéig fenntartják. Sőt ismét megnyílt a lehetőség, hogy SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásároljunk a boltokban, ami extra könnyebbséget jelent a családi kasszának a tavaszi szezonban.

