Bekeményít a tél, közleményt adott ki Operatív Törzs

Az Operatív Törzs felhívja a figyelmet, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Bármennyire várjuk a tavaszt, úgy tűnik maradhat a téli kabát.

Visszatér a havazás az Operatív Törzs szerint (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható.

Visszatér a havazás, de akár ónos esőre is számíthatunk

Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat. Szombat hajnalban -10, -15 Celsius-fok sem kizárt.

Az Operatív Törzs most mindenkit arra kér, hogy elindulás előtt tájékozódjon az aktuális, illetve a árható időjárásról. Ahol ónos eső, vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Aki úgy dönt mégis útnak indul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg.

Ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg.

Ha egy település, vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról – áll az Operatív Törzs szóvivőjének közleményében.