Most jött: tűz ütött ki egy szegedi kollégiumban

A tűzesetben szerencsére senki nem sérült meg.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.16. 20:37
tűz kollégium katasztrófavédelem

Tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasoron hétfőn későn délután, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A lángok egy helyiséget érintettek, amit a szegedi hivatásos tűzoltók oltottak el. A Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a tűzeset a Madzsar József Kollégiumban történt. Senki sem sérült meg, a kollégiumban tartózkodó diákok biztonságban vannak. 

A tűzesetben szerencsére senki nem sérült meg.. Fotó: pexels

Az érintett hallgatók elhelyezését a szomszédos Herman Ottó Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, valamint a Károlyi Mihály Kollégium épületeiben biztosítják.

Az oktatást érintő bármilyen változásról a hallgatókat előzetesen értesítik, a szokásos módon, a CooSpace felületén. Az egyetem azonnal megkezdi a helyreállítást

 - áll a közleményben.

 

