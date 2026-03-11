Parkolási szabályok 2026: ezekre érdemes nagyon figyelni idén
Hogyan működnek idén a parkolási szabályok és mire érdemes figyelni, hogy elkerüljük a pótdíjat? Mi a helyzet az 5 perces türelmi idővel és mit tehetünk, ha gondunk akad egy parkolási társasággal? Íme a válaszok!
A Budapesti Békéltető Testület összegyűjtötte azokat az eseteket, amik gyakran pótdíjazáshoz vezetnek. Mutatjuk, mire érdemes figyelni idén a parkolással kapcsolatban és azt is, kihez fordulhatunk, ha vitatjuk egy mikuláscsomag jogosságát!
Hol kell idén a parkolásért fizetni?
2026-ban a parkolásért minden kijelölt fizetős zónában fizetni kell, ahol azt tábla jelzi, jellemzően munkanapokon 8:00 és 18:00 (vagy 20:00/22:00) között. Hétvégén és ünnepnapokon a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, kivéve a kiemelt turisztikai övezeteket.
Aki nem fizet a parkolásért, ekkora pótdíjra számíthat
A pótdíj mértéke idén is a zóna alapdíjától függ, és attól, hogy milyen gyorsan fizetjük be a büntetést. Az alapösszeg az adott zóna egyórás díjának a 15-szöröse szokott lenni. Így alakulnak a 15 napon belüli összegek Budapesten:
- „A” zóna (600 Ft/óra): 10.200 Ft,
- „B” zóna (450 Ft/óra): 7.650 Ft,
- „C” zóna (300 Ft/óra): 5.100 Ft,
- „D” zóna (200 Ft/óra): 3.400 Ft
Mikor nem kell befizetni a parkolási pótdíjat 2026-ban?
A mentesség nem automatikus és akkor jár, ha valaki vett ugyan parkolójegyet, de az ellenőrzés pillanata és a fizetés érvényességének kezdete között csupán minimális idő telt el. Papíralapú parkolójegy váltása esetén az ellenőrzés időpontja és a jegyen szereplő kezdési időpont között legfeljebb 10 perc telhet el, mobiltelefonos díjfizetés esetén ez az időablak szűkebb, mindössze 5 perc. Szintén mentesül az üzembentartó a pótdíj alól a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával összefüggő hibák esetén. Ezek a mentesülések kizárólag akkor érvényesíthetők, ha az üzembentartó a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálatán utólag bemutatja az eredeti dokumentumokat, vagyis a a parkolójegyet, a sikeres mobiltranzakció visszaigazolását vagy a regisztrált mozgáskorlátozott igazolványt.
Milyen hibák vezethetnek könnyen pótdíjazáshoz?
- Elindul a mobilparkolás, mégis pótdíjazásra került sor. Ennek oka az, hogy gyakran nem regisztrált telefonszámról indítják az emberek a mobilparkolást.
- Téves adatokat adnak meg az emberek a mobilparkolásnál, például egy rossz rendszámot.
- Az automatából vásárolt parkolójegy érvényes ugyan, de rosszul, vagy nem láthatóan került kihelyezésre.
- Gyakran téves zónára vesznek az emberek parkolójegyet és emiatt pótdíjazzák őket.
- Lopott gépkocsi esete: ellopják a gépkocsit és az elkövető parkolási pótdíjtartozást halmoz fel, amit az üzembentartón követelnek.
Melyik a három leggyakoribb parkolási hiba?
1. Téves zóna és rendszám elírása
Ez úgy kerülhető el a legkönnyebben, hogy nem az emlékezetünkre hagyatkozunk, hanem mindig a legközelebbi kihelyezett tábla kódját használjuk és parkolásindítás előtt átnézzük a beírt rendszámot és zónakódot. Segíthet még a parkolóautomatán, táblán feltüntetett QR-kód használata is, mert ez automatikusan a helyes zónát tölti be. Ha pedig rájövünk a hibára, azonnal állítsuk le a rossz parkolást, indítsuk el a jót, és készítsünk képernyőfotót az esetről.
2. A lejárt jegy csapdája
Veszélyes gyakorlat a régi, lejárt jegyeket a szélvédőn hagyni. Ha az ellenőr lejárt jegyet lát, a parkolótársaságok gyakran nem veszik figyelembe a türelmi időt, mivel folyamatos parkolást feltételeznek. Éppen ezért ne hagyjuk a régi jegyeket a szélvédő mögött.
3. Az 5 perces türelmi idővel kapcsolatos félreértések
Súlyos tévhit, hogy a parkolás első 5 perce mindenhol ingyenes. A díjfizetési kötelezettség a várakozás megkezdésekor azonnal beáll, ezért 5 percen belül is kaphatunk büntetést. Ilyenkor azonban utólagos bemutatással mentesülhetünk a pótdíj alól. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében mindig várjuk meg a visszaigazoló SMS-t vagy applikációs üzenetet, mielőtt elhagynánk az autót, és mentsük el azt bizonyítékként.
Mi a teendő, ha megbüntettek?
A pótdíj kiszabása után haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot a parkolási cég ügyfélszolgálatával és hivatkozzunk a kimentési szabályokra. Legyünk figyelemmel a 15 napos határidőre: ha ezen belül nem fizetünk vagy nem igazoljuk a mentességet, a pótdíj összege jelentősen megemelkedik. Ha pedig az automata hibásodott meg és ezért nem tudunk jegyet venni, készítsünk videót a hibáról, és hívjuk fel a gépen található hibabejelentő számot – tanácsolja a Békéltető Testület.
További tanácsok a biztonságos parkoláshoz
A megelőzés a legjobb stratégia, ezért dokumentáljunk mindent. Készítsünk képernyőfotót az appról, fotót a kihelyezett jegyről és a tábláról. A technika (lemerülő telefon, hálózati hiba) bármikor cserben hagyhat, ezért mindig legyen nálunk apró. Amennyiben pedig a szolgáltató elutasítja a panaszunkat vagy nem ismeri el a pótdíj alóli mentességünket, forduljunk a Békéltető Testületekhez, ahol gyors és ingyenes eljárás keretében segítenek a jogvita rendezésében.
Március 16-tól eltörlik a kényelmi díjakat a mobilparkolásnál
Március 16-tól megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindegy lesz, automatában vagy online váltjuk-e meg a parkolási jogosultságot, ugyanannyit fogunk érte fizetni. Az intézkedés évente két és fél milliárd forintot hagy az autósoknál.
