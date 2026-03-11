Parkolási szabályok 2026: ezekre érdemes nagyon figyelni idén

A Budapesti Békéltető Testület összegyűjtötte azokat az eseteket, amik gyakran pótdíjazáshoz vezetnek. Mutatjuk, mire érdemes figyelni idén a parkolással kapcsolatban és azt is, kihez fordulhatunk, ha vitatjuk egy mikuláscsomag jogosságát!

A legtöbb parkolási bírság figyelmetlenségből keletkezik, de szerencsére van lehetőség a korrigálásra (Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol)

Hol kell idén a parkolásért fizetni?

2026-ban a parkolásért minden kijelölt fizetős zónában fizetni kell, ahol azt tábla jelzi, jellemzően munkanapokon 8:00 és 18:00 (vagy 20:00/22:00) között. Hétvégén és ünnepnapokon a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, kivéve a kiemelt turisztikai övezeteket.

Aki nem fizet a parkolásért, ekkora pótdíjra számíthat

A pótdíj mértéke idén is a zóna alapdíjától függ, és attól, hogy milyen gyorsan fizetjük be a büntetést. Az alapösszeg az adott zóna egyórás díjának a 15-szöröse szokott lenni. Így alakulnak a 15 napon belüli összegek Budapesten:

„A” zóna (600 Ft/óra): 10.200 Ft,

„B” zóna (450 Ft/óra): 7.650 Ft,

„C” zóna (300 Ft/óra): 5.100 Ft,

„D” zóna (200 Ft/óra): 3.400 Ft

Mikor nem kell befizetni a parkolási pótdíjat 2026-ban?

A mentesség nem automatikus és akkor jár, ha valaki vett ugyan parkolójegyet, de az ellenőrzés pillanata és a fizetés érvényességének kezdete között csupán minimális idő telt el. Papíralapú parkolójegy váltása esetén az ellenőrzés időpontja és a jegyen szereplő kezdési időpont között legfeljebb 10 perc telhet el, mobiltelefonos díjfizetés esetén ez az időablak szűkebb, mindössze 5 perc. Szintén mentesül az üzembentartó a pótdíj alól a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával összefüggő hibák esetén. Ezek a mentesülések kizárólag akkor érvényesíthetők, ha az üzembentartó a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálatán utólag bemutatja az eredeti dokumentumokat, vagyis a a parkolójegyet, a sikeres mobiltranzakció visszaigazolását vagy a regisztrált mozgáskorlátozott igazolványt.

Milyen hibák vezethetnek könnyen pótdíjazáshoz?