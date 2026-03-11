Kubatov Gábor mindent elmondott Varga Barnabás távozásáról és Tóth Alex pénzéről

Két kulcsemberét adta el idén januárban a Ferencváros labdarúgó-csapata. Tóth Alex 12 millió euróért (4,8 milliárd forintért) került a Bournemouth-hoz, Varga Barnabásért 4,5 millió eurót (1,8 milliárd forintot) fizetett az AEK Athén. NB I-es szinten döbbenetes összegek ezek, a drukkerek közül azonban voltak olyanok, akik legalább nyárig megtartották volna őket. A két válogatott focista esetéről is beszélt az FTC elnöke, Kubatov Gábor.

Varga Barnabás két és fél év után távozott a Fradiból (Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport)

Varga Barnabás élete szerződését kötötte meg

Kubatov a Demokratának adott interjút, melyben belement a januári üzletek részleteibe. A klubelnök állítja, Vargának most volt talán utoljára esélye arra, hogy légiós lehessen.

Barna 30 éves elmúlt, és kap egy komoly, három és fél éves szerződést nagyon jó, sőt, még annál is jobb fizetéssel. Hogy mondjam azt neki, Barna, itt még tart a kontraktusod, itt maradsz és kész? Vajon nem azon fog gondolkodni folyamatosan, hogy a karrierje vége felé megköthette volna élete legjobb szerződését? Ezeket a helyzeteket mindig lehetőségként kell nézni: itt az esélyed arra, hogy pénzt csinálj egy játékosból, és kell keresned egy másikat, akit beépítesz, és aki később majd hasonló karriert tud befutni

– mondta a középcsatárról Kubatov. Az elnök a 20 éves Tóth Alexről kijelentette, egyszerűen nem tehették meg, hogy ne engedjék el akkor, amikor a világ legerősebb bajnokságából, Angliából keresték a játékost.

„Tudni kell Aliról, hogy nem nézte meg az új szerződését, nem az érdekelte, milyen fizetés szerepel benne. Nem a több pénzért ment el, hanem a szakmai karrierért. Ilyen esetben nem is szabad küzdeni a megtartásáért. Hiszen ha az az álma, hogy a világ legerősebb bajnokságában játsszon, és jön is onnan egy konkrét és komoly ajánlat, akkor mit mondhatnál neki? Hogy édes öcsém, még maradsz egy évet, esetleg kettőt? Megsérülhet, és akkor nem lesz többet ilyen lehetősége.”

Mint kiderült, a Fradi Varga és Tóth nélkül sem esett vissza. A csapat vezeti az NB I-et, elődöntős a Magyar Kupában, s csütörtökön a Braga ellen játszik az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A Fradi-Braga összecsapást csütörtök 21 órától rendezik a Groupama Arénában, a visszavágó március 18-án, szerdán lesz Portugáliában.