Ő minden idők legsikeresebb magyar teniszezőnője: ma 35 éve lépett fel a csúcsra

Szeles Mónika 1991. március 11-én lett a világ legsikeresebb teniszezőnője, véget vetve ezzel Steffi Graf 186 hétig tartó világelsőségének. Szeles kilenc Grand Slam-győzelmet aratott, 1990-ben a francia Roland Garros legfiatalabb győztese lett. Négyszer nyerte meg az Australian Opent (1991, 1992, 1993, 1996), háromszor a Roland Garrost (1990, 1991, 1992) és kétszer a US Opent (1991, 1992). Szerzett olimpiai bronzérmet, háromszor volt világbajnok, háromszoros Fed-kupa-győztes és nyert Hopman-kupát is.

Szó szerint hátba szúrták egy meccsen 1990–1992 között az újvidéki Szeles Mónika volt a világ egyik legjobb női játékosa, mígnem 1993-ban abba kellett hagynia a sportot. Történt ugyanis, hogy április 30-án egy Steffi Graf-rajongó a teniszpályán hátba szúrta. Az ellene elkövetett merénylet után két évvel 1995–1996-ban újra visszaküzdötte magát az élre. 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé is beválasztották –írja a Wikipédia.

A penicillin felfedezője ezen a napon hunyt el

Sir Alexander Fleming skót származású orvos és bakteriológus fedezte fel a penicillint. 1945-ben fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat kapott Chainnel és Floreyval megosztva a penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegség hatásos gyógyszere. Fleming 71 évvel ezelőtt egy március 11-ei napon hunyt el.

15 éve történt a Fukusimai atomkatasztrófa

2011. március 11-én 10 ezer ember halt meg Japánban, Fukusimában egy atomerőmű-balesetben. A Fukusima Daiicsi (Fukusima I) atomerőműben helyi idő szerint 14 óra 46 perckor kezdődő földrengést követő szökőár tett kárt. Az ezt követő napokban a helyzet tovább romlott, az atomerőmű hűtése megszűnt, ami további sérülésekhez vezetett.

Három éve történt az M1-esen a brutális tömegbaleset

A 2023. március 11-én tömegbaleset történt az M1-es autópályán 14 óra 25 perc körül, Herceghalom térségében, Pest vármegye és Fejér vármegye határán, a Bécs felé vezető oldalon. Az egymásnak ellentmondó híradások szerint 40-43 gépjármű volt érintett a balesetben, köztük öt vagy hat kamion. Közülük 19 jármű teljesen kiégett. A roncsok között a műszaki mentés során egy halálos áldozatot találtak, egy apukát. A tömegbaleset oka feltehetőn egy porvihar volt.