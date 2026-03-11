Ő minden idők legsikeresebb magyar teniszezőnője: ma 35 éve lépett fel a csúcsra
35 évvel ezelőtt, éppen egy március 11-ei napon lett világelső az a magyar sportolónő, aki Steffi Grafot fosztotta meg ettől a címtől. Ironikus, de a teniszezőnő karrierjének is Steffi Graf vetett véget, igaz, nem közvetlenül.
Szeles Mónika 1991. március 11-én lett a világ legsikeresebb teniszezőnője, véget vetve ezzel Steffi Graf 186 hétig tartó világelsőségének. Szeles kilenc Grand Slam-győzelmet aratott, 1990-ben a francia Roland Garros legfiatalabb győztese lett. Négyszer nyerte meg az Australian Opent (1991, 1992, 1993, 1996), háromszor a Roland Garrost (1990, 1991, 1992) és kétszer a US Opent (1991, 1992). Szerzett olimpiai bronzérmet, háromszor volt világbajnok, háromszoros Fed-kupa-győztes és nyert Hopman-kupát is.
Szó szerint hátba szúrták egy meccsen
1990–1992 között az újvidéki Szeles Mónika volt a világ egyik legjobb női játékosa, mígnem 1993-ban abba kellett hagynia a sportot. Történt ugyanis, hogy április 30-án egy Steffi Graf-rajongó a teniszpályán hátba szúrta. Az ellene elkövetett merénylet után két évvel 1995–1996-ban újra visszaküzdötte magát az élre. 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé is beválasztották –írja a Wikipédia.
A penicillin felfedezője ezen a napon hunyt el
Sir Alexander Fleming skót származású orvos és bakteriológus fedezte fel a penicillint. 1945-ben fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat kapott Chainnel és Floreyval megosztva a penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegség hatásos gyógyszere. Fleming 71 évvel ezelőtt egy március 11-ei napon hunyt el.
15 éve történt a Fukusimai atomkatasztrófa
2011. március 11-én 10 ezer ember halt meg Japánban, Fukusimában egy atomerőmű-balesetben. A Fukusima Daiicsi (Fukusima I) atomerőműben helyi idő szerint 14 óra 46 perckor kezdődő földrengést követő szökőár tett kárt. Az ezt követő napokban a helyzet tovább romlott, az atomerőmű hűtése megszűnt, ami további sérülésekhez vezetett.
Három éve történt az M1-esen a brutális tömegbaleset
A 2023. március 11-én tömegbaleset történt az M1-es autópályán 14 óra 25 perc körül, Herceghalom térségében, Pest vármegye és Fejér vármegye határán, a Bécs felé vezető oldalon. Az egymásnak ellentmondó híradások szerint 40-43 gépjármű volt érintett a balesetben, köztük öt vagy hat kamion. Közülük 19 jármű teljesen kiégett. A roncsok között a műszaki mentés során egy halálos áldozatot találtak, egy apukát. A tömegbaleset oka feltehetőn egy porvihar volt.
Ma van a terrorizmus európai áldozatainak emléknapja
Március 11. a terrorizmus áldozatainak európai emléknapja, megtartásáról a 2004. március 11-i madridi terrorakciók emlékére határozott még ugyanabban az évben az Európai Parlament. 2004. március 11-én – három nappal a parlamenti választások előtt – a reggeli órákban tíz pokolgép robbant a spanyol főváros pályaudvarain: három az Atocha főpályaudvaron, négy a pályaudvar közelében, egy a Santa Eugenia és kettő a Pozo pályaudvaron. Európa történetének egyik legsúlyosabb merényletsorozata 191 halálos áldozatot és mintegy 1800 sebesültet követelt.
Négy helyszínen várja a véradókat a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-15:00 óra között pedig a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán (1146. Budapest, Hungária krt. 149.)
Mára is szép időt jósolnak
A koponyeg.hu szerint szerdán kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.
A BKK szerint ezeken a helyszíneken kell forgalmi változásokra számítani
- Sötétek lesznek a jelzőlámpák a VI. kerületben a Szondi utca és a Podmaniczky utca környékén 08:00-12:00 óra között.
- Lezárás lesz a XVII. kerületben a Rákóczi Ferenc utcában és félpályás lezárás a Baross utcában március 11., szerda 08:00 és március 31., kedd 09:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00-18:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a VIII. kerületben a Fecske utcában, a Kisfuvaros utcában és a Légszesz utcában március 11., szerda 08:00 és március 13., péntek 18:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell készülni a Rákóczi úton 08:00-18:00 óra között.
Jön a Múzeum+ a Szépművészeti Múzeumban
Március 11-én hosszított nyitva tartással és különleges társművészeti programokkal várják az érdeklődőket a Szépművészeti Múzeumban. A program középpontjában Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás áll majd. Az alkotó kedvű látogatók kipróbálhatják a kalligráfiát és a kínai csomózást, vagy saját, egyedi legyezőt is készíthetnek. Az esten izgalmas tárlatvezetések, kínai teaház és likőrkóstolás, ízletes falatok és finom borok várják a látogatókat. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre