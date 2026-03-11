Az Európai Unió háborúpárti vezetői bele akarják sodorni Európát a háborúba. Ez most már a napnál is világosabb, ez egy olyan tény, amivel nem lehet vitatkozni. Hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, egyetlen dolgon múlik, hogy Magyarországot továbbra is a nemzeti kormány vezeti-e. Kétség sem férhet hozzá, hogy kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni az országot. Ő az egyetlen, aki megfelelő tapasztalattal bír, és akinek komoly nemzetközi kapcsolatrendszere van. Ő az, aki amikor Magyarországot le akarták választani az olcsó orosz gázról, néhány nap alatt tárgyalóasztalhoz tudott ülni, az Egyesült Államok elnökével, Oroszország elnökével és Törökország elnökével. És ő az is, aki nemet tud mondani az EU háborúpárti vezetésének.

A háborúpárti vezetés bele akarja rángatni Európát a háborúba

Fotó: Dmytro Larin / Shutterstock

Miközben Ukrajna lángokban áll, Irán folyamatosan bombázza a szomszédos országait, Magyarországon béke van. Azok a dolgok, amik korábban természetesek voltak, például, hogy

a gyerekeinket békében vihetjük be az iskolába,

hogy este a fűtött, meleg lakásunkba érhetünk haza,

hogy elérhető áron tankolhatunk,

azok továbbra is természetesek.

A Tisza Párt-Brüsszel-Kijev-tengely azonban mindent megtesz azért, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba.

Ursula von der Leyen, és Volodimir Zelenszkij

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko Fotó: Szerhij Dolzsenko

De nézzük, a gyakorlatban hogyan néz ez ki:

Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij leadja a rendelését, vagyis, hogy mire van szüksége (pénz, fegyverek, katonák),

ezután az EU vezetői, élükön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és Manfred Weberrel, az Európai Parlament vezetőjével fogadják az üzenetet, amit aztán továbbítanak

magyarországi helytartójuknak, Magyar Péternek.

Itt kerül porszem a gépezetükbe, Magyarország miniszterelnökét ugyanis Orbán Viktornak hívják. Márpedig neki kizárólag a magyar emberek érdeke számít.

Pont ezért Brüsszelben mindent megtesznek azért, hogy az áprilisi választásokon megbuktassák.

Zelenszkij előbb elzárta a Barátság kőolajvezetéket, majd odáig ment, hogy halálos fenyegetést küldött a magyar miniszterelnöknek.

Magyarországon sorra ítélik el azt, amit az Európai Unió, és a háborúpárti vezetés képvisel

A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle

– mondta el a rideg valóságot korábban Orbán Viktor miniszterelnök.