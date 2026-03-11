Nem az Európai Unióval van baj, hanem a mostani háborúpárti vezetéssel
Miközben a Brüsszel-Kijev-Tisza Párt tengely megpróbál mindent megtenni azért, hogy belerángassa az európai országokat a háborúba, Orbán Viktor mindent megtesz, hogy ez ne történjen meg. A nemzeti kormány szembemegy, és hatékonyan áll ellent az európai uniós háborúpárti vezetéssel. Közben egyre többen mondják ki: nagy baj van Brüsszellel és a háborúpárti elittel.
Az Európai Unió háborúpárti vezetői bele akarják sodorni Európát a háborúba. Ez most már a napnál is világosabb, ez egy olyan tény, amivel nem lehet vitatkozni. Hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, egyetlen dolgon múlik, hogy Magyarországot továbbra is a nemzeti kormány vezeti-e. Kétség sem férhet hozzá, hogy kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni az országot. Ő az egyetlen, aki megfelelő tapasztalattal bír, és akinek komoly nemzetközi kapcsolatrendszere van. Ő az, aki amikor Magyarországot le akarták választani az olcsó orosz gázról, néhány nap alatt tárgyalóasztalhoz tudott ülni, az Egyesült Államok elnökével, Oroszország elnökével és Törökország elnökével. És ő az is, aki nemet tud mondani az EU háborúpárti vezetésének.
Miközben Ukrajna lángokban áll, Irán folyamatosan bombázza a szomszédos országait, Magyarországon béke van. Azok a dolgok, amik korábban természetesek voltak, például, hogy
- a gyerekeinket békében vihetjük be az iskolába,
- hogy este a fűtött, meleg lakásunkba érhetünk haza,
- hogy elérhető áron tankolhatunk,
azok továbbra is természetesek.
A Tisza Párt-Brüsszel-Kijev-tengely azonban mindent megtesz azért, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba.
De nézzük, a gyakorlatban hogyan néz ez ki:
- Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij leadja a rendelését, vagyis, hogy mire van szüksége (pénz, fegyverek, katonák),
- ezután az EU vezetői, élükön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és Manfred Weberrel, az Európai Parlament vezetőjével fogadják az üzenetet, amit aztán továbbítanak
- magyarországi helytartójuknak, Magyar Péternek.
Itt kerül porszem a gépezetükbe, Magyarország miniszterelnökét ugyanis Orbán Viktornak hívják. Márpedig neki kizárólag a magyar emberek érdeke számít.
Pont ezért Brüsszelben mindent megtesznek azért, hogy az áprilisi választásokon megbuktassák.
Zelenszkij előbb elzárta a Barátság kőolajvezetéket, majd odáig ment, hogy halálos fenyegetést küldött a magyar miniszterelnöknek.
Magyarországon sorra ítélik el azt, amit az Európai Unió, és a háborúpárti vezetés képvisel
A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle
– mondta el a rideg valóságot korábban Orbán Viktor miniszterelnök.
Mivel az Európai Unió homlokegyenest rohan bele a háborúba, Zsigmond Barna Pál, a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje erről kérdezte Fazekas Csillát, a Fidesz másik képviselőjelöltjét.
Mit jelent számodra az Európai Unió? Kritikus vagy? Bizakodó vagy? Hogy jelenik meg számodra?
Ami szerintem az egyik legnagyobb pozitívuma az uniónak, már csak a szigetközi származásom miatt is, az az, hogy a határokon ennyire nyugodtan lehet egyszerűen léphetünk át, és ráadásul ezt neked nem is kell mondani, sokszor ugye ez magyar-magyar között, mert nyilván az országhatár az nem nemzetnek a határát jelenti. Ami szerintem nagy probléma az unióban az szerintem a vezetése, tehát az a cél, amit egyébként az emberek is elvárnának tőle, hogy egy stabil, biztos fejlődő közösséget jelentsen ez itt Európában, ezt sajnos nem látjuk, mert inkább azt látjuk, hogy nagy léptekkel vinnének minket bele a háborúba, egy olyan konfliktusba, ami nem a miénk.
A kérdés tehát egyszerű, és egyértelmű: mikor jönnek rá a Brüsszelben, hogy a jelenlegi vezetés egy dologban érdekelt, hogy Ukrajna érdekeit kiszolgálja, nem pedig abban, hogy a saját tagországain segítsen.
