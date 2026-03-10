Szívszaggató tragédia – Utolsó leheletéig küzdött a gyilkos kórral a 11 éves sportoló

Vannak tragédiák, amikre nincsenek szavak, és van fájdalom, amit egyetlen szülőnek sem szabadna átélnie. Az észak-írországi Poyntzpass városa most egy emberként gyászolja a helyi iskola és a futballklub büszkeségét, Padraig Raffertyt. A kisfiúnál még 2023-ban diagnosztizáltak agydaganatot, azóta pedig egy emberfeletti küzdelem vette kezdetét, amelyben az egész közösség mellette állt. Padraig azonban örökre lehunyta a szemét.

Padraig Rafferty, a kis futballista, elvesztette a harcot a rák ellen

Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

Büszkén viselte a mezét a kis Padraig Rafferty

A kisfiú a helyi ír futballcsapat, a Redmond O’Hanlon’s GAC oszlopos tagja volt. A klub, ahol Padraig az idejének nagy részét töltötte, szívszorító közleményben búcsúzott a fiatal tehetségtől:

Mély szomorúsággal és nehéz szívvel értesültünk utánpótlás-játékosunk, Padraig Rafferty haláláról. Padraig elvesztése szavakkal leírhatatlan tragédia, az egész közösségünk saját halottjaként gyászolja őt

– írta a klub a közösségi oldalán.

A csapat kiemelte, hogy a kisfiú nemcsak ügyes volt, de a sport iránti alázata is példaértékűnek számított:

Büszke fiatal futballista volt, aki hatalmas lélekkel viselte a mezünket. Mindig emlékezni fogunk az elszántságára és arra az örömre, amit a pályára hozott.

Megállt az élet a városban

A tragédia súlya alatt a klub úgy döntött, hogy Padraig tiszteletére minden tevékenységet – az edzéseket, a mérkőzéseket és a gyűléseket is – határozatlan időre felfüggesztenek. A gyász nem állt meg a klub kapuinál: a rivális csapatok és a helyi politikusok is sorra fejezik ki részvétüket a családnak.

Oonagh Magennis, a térség önkormányzati képviselője rövid, de annál fájdalmasabb üzenetet tett közzé:

Nincsenek szavak. Nyugodj békében, kicsi angyal! Őszinte részvétem Johnnak, Lorraine-nek, Grace-nek és Niamhnak, valamint a nagyszülőknek és az egész családnak

