Ők a „túl jó” nők: 11 idegesítő szokás, amivel tönkreteszik magukat és a környezetüket
Azt hiszik, ők a béke szigetei, valójában azonban egy időzített bombán ülnek. Sokan beleesnek abba a csapdába, hogy mindenáron kerülik a feszültséget, de ezzel csak azt érik el, hogy a környezetük agyára mennek. Te is közéjük tartozol? Most kiderül, melyek azok a tipikus női szokások, amelyekkel akaratlanul is elmarod magad mellől az embereket.
Sokan már kislánykorukban megtanulják a leckét: egy rendes nő nem hangoskodik, nem vág vissza, és pláne nem keresi a bajt. A „jó kislány” szindróma azonban felnőttkorban súlyos árat követel. Bár elsőre nemes dolognak tűnik a béke megőrzése, a túlzott megfelelési kényszer és a fojtogató női szokások valójában nem kedvességet, hanem egy sor olyan frusztráló viselkedést szülnek, amik lassan mérgezik meg a párkapcsolatokat és a barátságokat.
Romboló női szokások és a kedvesség mögé bújtatott agresszió
Összegyűjtötték azt a 11 tipikus jelet, ami arra utal, hogy valaki betegesen fél szembenézni a problémákkal.
1. Mindent bevállalnak, aztán jön az összeomlás
Ahelyett, hogy nemet mondanának, inkább mindent elvállalnak, csak ne kelljen magyarázkodni. Aztán persze jön a lemondás az utolsó pillanatban, vagy a teljes kiégés. A környezetük pedig csak azt látja, hogy soha nem lehet rájuk számítani.
2. Lenyelik a békát (és megfulladnak tőle)
Inkább csendben maradnak, mintsem vitát nyissanak. De a lenyelt indulat nem tűnik el, csak átalakul: nehezteléssé, gyűlöletté és végül egy hatalmas robbanássá.
3. A passzív-agresszív ütések
Mivel nyíltan nem merik elmondani a véleményüket, maradnak a gúnyos megjegyzések és az élcelődés. „Csak vicceltem” – mondják, miközben épp egy tőrt döftek a másikba. Ez a viselkedés mindenkinél hamarabb kiveri a biztosítékot, mint egy őszinte veszekedés.
4. Egyszerűen lefagynak
Amint emelkedik a hangszint, ők érzelmileg kikapcsolnak. A csenddel verés azonban a legdühítőbb dolog a világon annak, aki meg szeretné oldani a problémát.
5. „Minden oké” – pedig semmi sincs rendben
A klasszikus válasz, amivel falra lehet kergetni bárkit. Amikor egyértelmű, hogy baj van, de ő ragaszkodik a „semmi baj” kártyához, azzal csak elnyújtja a feszültséget.
6. Terelés mesterfokon
Ha sarokba szorulnak, azonnal elterelik a szót vagy mást hibáztatnak. Csak ne róluk és az ő felelősségükről szóljon a kellemetlen beszélgetés!
7. Nincsenek határok
Hagyják, hogy átgyalogoljanak rajtuk, mert a határok kijelölése konfrontációval járna. A végén ők lesznek az áldozatok, akiket mindenki kihasznál.
8. A látszatbéke fontosabb az igazságnál
Félnek az őszinteségtől, mert az fájhat. Inkább hazugságban élnek, csak ne kelljen kimondani a kemény igazságokat. Ezzel viszont pont a bizalmat rombolják le.
9. Ők a megmentők
Mindent meg akarnak javítani mások helyett, csak hogy elkerüljék a súrlódást. Ezzel azonban érzelmi rabszolgává válnak. Leah Marone szakértő szerint:
A kényszeres segítés gyakran csak egy pótlék az önbecsülés helyett. Azért akarunk hasznosnak tűnni, hogy szeressenek minket.
10. Mindenért magukat hibáztatják
Könnyebb azt mondani, hogy „az én hibám”, mint beleállni egy vitába és rámutatni a másik felelősségére. Ez azonban nem megoldás, csak gyávaság.
11. A kényszeres bocsánatkérés
Akkor is bocsánatot kérnek, ha semmi rosszat nem tettek. Ez egy idő után nem kedvesnek, hanem hiteltelennek tűnik.
A túlzott bocsánatkérés valójában a másik érzelmeinek manipulálása. Csak azt akarjuk elérni, hogy a másik ne legyen dühös, mert nem bírjuk elviselni a feszültséget
– mutatott rá Jocelyn Hamsher terapeuta a Your Tango cikkében.
A konfliktus nem ellenség, hanem a fejlődés eszköze. Aki mindig kitér előle, az valójában saját magát és a szeretteit fosztja meg a valódi, mély kapcsolatoktól.
