Ők a „túl jó” nők: 11 idegesítő szokás, amivel tönkreteszik magukat és a környezetüket

Sokan már kislánykorukban megtanulják a leckét: egy rendes nő nem hangoskodik, nem vág vissza, és pláne nem keresi a bajt. A „jó kislány” szindróma azonban felnőttkorban súlyos árat követel. Bár elsőre nemes dolognak tűnik a béke megőrzése, a túlzott megfelelési kényszer és a fojtogató női szokások valójában nem kedvességet, hanem egy sor olyan frusztráló viselkedést szülnek, amik lassan mérgezik meg a párkapcsolatokat és a barátságokat.

A kényszeres női szokások gyakran többet ártanak egy kapcsolatnak, mint egy őszinte, tisztázó veszekedés Fotó: freepik.com/Illusztráció

Romboló női szokások és a kedvesség mögé bújtatott agresszió

Összegyűjtötték azt a 11 tipikus jelet, ami arra utal, hogy valaki betegesen fél szembenézni a problémákkal.

1. Mindent bevállalnak, aztán jön az összeomlás

Ahelyett, hogy nemet mondanának, inkább mindent elvállalnak, csak ne kelljen magyarázkodni. Aztán persze jön a lemondás az utolsó pillanatban, vagy a teljes kiégés. A környezetük pedig csak azt látja, hogy soha nem lehet rájuk számítani.

2. Lenyelik a békát (és megfulladnak tőle)

Inkább csendben maradnak, mintsem vitát nyissanak. De a lenyelt indulat nem tűnik el, csak átalakul: nehezteléssé, gyűlöletté és végül egy hatalmas robbanássá.

3. A passzív-agresszív ütések

Mivel nyíltan nem merik elmondani a véleményüket, maradnak a gúnyos megjegyzések és az élcelődés. „Csak vicceltem” – mondják, miközben épp egy tőrt döftek a másikba. Ez a viselkedés mindenkinél hamarabb kiveri a biztosítékot, mint egy őszinte veszekedés.

4. Egyszerűen lefagynak

Amint emelkedik a hangszint, ők érzelmileg kikapcsolnak. A csenddel verés azonban a legdühítőbb dolog a világon annak, aki meg szeretné oldani a problémát.

5. „Minden oké” – pedig semmi sincs rendben

A klasszikus válasz, amivel falra lehet kergetni bárkit. Amikor egyértelmű, hogy baj van, de ő ragaszkodik a „semmi baj” kártyához, azzal csak elnyújtja a feszültséget.

6. Terelés mesterfokon

Ha sarokba szorulnak, azonnal elterelik a szót vagy mást hibáztatnak. Csak ne róluk és az ő felelősségükről szóljon a kellemetlen beszélgetés!

7. Nincsenek határok

Hagyják, hogy átgyalogoljanak rajtuk, mert a határok kijelölése konfrontációval járna. A végén ők lesznek az áldozatok, akiket mindenki kihasznál.