Nem kell párterápia, ha tisztában vagy ezzel a 4 dologgal
Gondoltad volna? Rengeteg pár kapcsolata apró, megoldható problémákon bukik el. Nem kell minden probléma megoldásához párterapeuta, elég pár dolgot észben tartani!
Az egymásra figyelés nem csak Valentin-napon fontos. Egészséges párkapcsolatot szeretnétek? Akkor ezekre az apró dolgokra érdemes odafigyelnetek. Nemcsak a párterapeuta képes megoldani a problémáitokat, nagyon sokszor ti magatok is képesek vagytok rá!
Nem kell minden esetben párterapeuta
Mary Jo Rapini terapeuta szerint létezik pár dolog, amit minden egészséges pár ugyanúgy szem előtt tart a kapcsolata érdekében. Azt tanácsolja szakember, ha egészséges párkapcsolatot szeretnétek, akkor nektek is érdemes ezekre odafigyelni.
Le kell ülni és meg kell beszélni, ha probléma van
A problémák közös azonosítása segít abban, hogy mindketten lássátok, hol vannak a gyenge pontok, így célzottabban tudtok a megoldásokra fókuszálni. Ezek a beszélgetések mindkét fél számára nehezek, ezért fontos, hogy ne egy újabb vitát generáljatok.
Legyetek empatikusak, őszinték és kíváncsiak ezekben a kezdeti beszélgetésekben, hogy valóban megértsétek a párotokat és az ellenvetéseit
– javasolja Reta Faye Walker párkapcsolati szakértő.
Nem segít, ha siettek a megegyezés érdekében, ezért lassítsatok, és tegyetek fel kérdéseket, amelyek feltárják a probléma gyökereit. Az, hogy meg akarjátok érteni a másikat, többet ér a kapcsolat szempontjából, mint egy személyes győzelem.
Kerüljétek az olyan szavakat, mint a „soha”, „mindig”, „kellene”, „nem tudom”, „nem fogom”
Az olyan végletes kifejezések, mint a „mindig” és a „soha”, általában csak rontanak a konfliktuson, mert védekezésre kényszeríti a másikat. Az abszolútumok helyett érdemesebb a jelenre koncentrálni. Mit tehetsz ma azért, hogy jobb legyen?
Légy kíváncsi, kérdező, érdeklődő az iránt, amit a másik ki akar fejezni. Ha félreteszed a saját napirendedet, nem fogod magad védeni, nem akarod bebizonyítani, hogy a párod téved, és nem reagálsz automatikusan arra, amit mond
– írta Todd Creager párterapeuta.
Így valóban befogadóvá válsz arra, amit a párod ténylegesen átél és közölni szeretne. Azok a párok, akik állandóan az „örökre” gondolnak, gyakran még stresszesebbé válnak. A házasság egy életforma, de az ereje abban rejlik, hogy képes együtt növekedni és változni mindkét féllel.
A rendszeres érintés fontossága
Minél többet érinted meg a párodat, annál kevesebbet beszélsz, és annál többet hallgatsz, mindez egyre erősebbé teszi a kapcsolatotokat. Egy-egy ölelés, kézfogás, testi kontaktus utat nyithat a mélyebb kommunikáció felé.
Mikor érdemes jó tanácsadót vagy mediátort felkeresni
Dr. John Gottman párkapcsolati és házassági szakértő szerint a párok átlagosan hatévnyi boldogtalanság után kérnek segítséget. Ez gyakran már túl késő, és ahogy Gottman fogalmaz, inkább „válási tanácsadásnak” számít, mert addigra már feladták. Nem minden vitához kell tanácsadás:
Bölcs döntés időt és energiát fektetni abba, hogy kiderüljön, javítható-e a házasság
– mondja dr. Gottman.
Érdemes már az elején jelezni a terapeutának vagy mediátornak, hogy párkapcsolati problémáitok vannak, és útmutatásra van szükségetek a megoldáshoz. Így a szakember pontosan megérti, mit szeretnétek elérni. Ha mindenki arra fókuszál, hogy segítsen rendezni a problémákat, a siker esélye jelentősen megnő – írja a Your Tango.
