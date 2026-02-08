RETRO RÁDIÓ

4 jel, hogy te vagy a probléma a kapcsolatodban

Minden kapcsolatod előbb utóbb gajra megy? Íme az okok, amiért te lehetsz a probléma forrása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 11:30
Senki sem szeretné bevallani, hogy a randizás és a szívfájdalom terén esetleg ő maga is része a problémának. Ugyanakkor az önismeret elengedhetetlen a fejlődéshez és a gyógyuláshoz. Ha ezekre figyelsz, akkor a következő kapcsolatod talán működni fog.

Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik - illusztráció

Nem működik a kapcsolat? Lehet te vagy a probléma

Felmerült benned a kérdés, hogy vajon te magad is akadályozod-e a saját szerelmi életedet? Íme négy jel és minta, amire érdemes odafigyelni.

Mindig ugyanazt a partnertípust választod

Ha újra és újra ugyanahhoz a típushoz vonzódsz (például érzelmileg elérhetetlen, elköteleződni képtelen vagy távolságtartó emberekhez), lehet, hogy nem a számodra megfelelő partnereket választod. Ez természetesen nem áldozathibáztatás, sokszor valóban jóhiszeműen bízunk meg rossz emberekben. A kapcsolatok elején sokan álarcot viselnek, vagy a legjobb oldalukat mutatják. A későbbi árulás vagy rossz bánásmód az ő felelősségük, nem a tiéd.

Viszont ha azt veszed észre, hogy olyan emberekhez vonzódsz, akikről mélyen belül tudod, hogy nem tudják megadni azt, amire szükséged van, ideje felelősséget vállalni a saját gyógyulásodért.

Gyakran ahhoz vonzódunk, ami ismerős, még akkor is, ha az ismerősség fájdalmat jelent

— mondja Emily Conway párkapcsolati szakértő.

Az agy ezt a felismerést kémiának értelmezi, pedig valójában régi mintákat játszol újra, abban bízva, hogy most más lesz a vége.

Ugyanazokkal a párkapcsolati problémákkal szembesülsz

Ahogyan újra és újra ugyanazt a partnertípust választod, úgy az is előfordulhat, hogy mindig ugyanazokba a kapcsolati nehézségekbe futsz bele

Ha mindenki, akivel randizol, ugyanazzal a hibával rendelkezik, kérdezd meg magadtól, mit teszel azért, hogy ezt a viselkedést bevonzd vagy fenntartsd

 — tanácsolja Conway.

Túlságosan félsz kimondani a szükségleteidet

Sokan attól tartunk, hogy túl sokak vagyunk, ha egy alapvető igényt vagy egy teljesen ésszerű határt megfogalmazunk. Sokak előbb kérdezik meg a barátaikat, mintsem a párjukkal beszéljenek igényeikről. A kommunikáció sokadik lépés, és ezt megelőzi a hosszas félelem és elfojtás. Felesleges a reakciótól és a meg nem történt eseményektől tartani.

Ezeknek a láthatatlan forgatókönyveknek a követése távolságot terem. Egy eljátszott önmagadat mutatod, nem az igazit, így a mély kapcsolódás szinte lehetetlenné válik.

— magyarázza Conway.

Konfliktushelyzetben bezárkózol

Senki sem szereti a konfliktust, de még a legegészségesebb kapcsolatoknak is természetes része. Ha az egyszerű nézeteltéréseket vagy vitákat is a kapcsolat végét jelentő eseményként éled meg, nem csoda, hogy semmi sem tartós. Lehet, hogy lehetetlen elvárásokat támasztasz a kapcsolataiddal szemben.

A probléma az, ahogyan a konfliktust kezeled 

— mondja Conway. 

Ha a nézeteltéréseket halálos ítéletként kezeled a kapcsolatra nézve, elszalasztod a lehetőséget arra, hogy jobban megértsétek egymást és együtt fejlődjetek.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy benne kell maradnod egy egészségtelen vagy kielégítetlen kapcsolatban — írja a VICE.

 

