4 jel, hogy te vagy a probléma a kapcsolatodban
Minden kapcsolatod előbb utóbb gajra megy? Íme az okok, amiért te lehetsz a probléma forrása.
Senki sem szeretné bevallani, hogy a randizás és a szívfájdalom terén esetleg ő maga is része a problémának. Ugyanakkor az önismeret elengedhetetlen a fejlődéshez és a gyógyuláshoz. Ha ezekre figyelsz, akkor a következő kapcsolatod talán működni fog.
Nem működik a kapcsolat? Lehet te vagy a probléma
Felmerült benned a kérdés, hogy vajon te magad is akadályozod-e a saját szerelmi életedet? Íme négy jel és minta, amire érdemes odafigyelni.
Mindig ugyanazt a partnertípust választod
Ha újra és újra ugyanahhoz a típushoz vonzódsz (például érzelmileg elérhetetlen, elköteleződni képtelen vagy távolságtartó emberekhez), lehet, hogy nem a számodra megfelelő partnereket választod. Ez természetesen nem áldozathibáztatás, sokszor valóban jóhiszeműen bízunk meg rossz emberekben. A kapcsolatok elején sokan álarcot viselnek, vagy a legjobb oldalukat mutatják. A későbbi árulás vagy rossz bánásmód az ő felelősségük, nem a tiéd.
Viszont ha azt veszed észre, hogy olyan emberekhez vonzódsz, akikről mélyen belül tudod, hogy nem tudják megadni azt, amire szükséged van, ideje felelősséget vállalni a saját gyógyulásodért.
Gyakran ahhoz vonzódunk, ami ismerős, még akkor is, ha az ismerősség fájdalmat jelent
— mondja Emily Conway párkapcsolati szakértő.
Az agy ezt a felismerést kémiának értelmezi, pedig valójában régi mintákat játszol újra, abban bízva, hogy most más lesz a vége.
Ugyanazokkal a párkapcsolati problémákkal szembesülsz
Ahogyan újra és újra ugyanazt a partnertípust választod, úgy az is előfordulhat, hogy mindig ugyanazokba a kapcsolati nehézségekbe futsz bele.
Ha mindenki, akivel randizol, ugyanazzal a hibával rendelkezik, kérdezd meg magadtól, mit teszel azért, hogy ezt a viselkedést bevonzd vagy fenntartsd
— tanácsolja Conway.
Túlságosan félsz kimondani a szükségleteidet
Sokan attól tartunk, hogy túl sokak vagyunk, ha egy alapvető igényt vagy egy teljesen ésszerű határt megfogalmazunk. Sokak előbb kérdezik meg a barátaikat, mintsem a párjukkal beszéljenek igényeikről. A kommunikáció sokadik lépés, és ezt megelőzi a hosszas félelem és elfojtás. Felesleges a reakciótól és a meg nem történt eseményektől tartani.
Ezeknek a láthatatlan forgatókönyveknek a követése távolságot terem. Egy eljátszott önmagadat mutatod, nem az igazit, így a mély kapcsolódás szinte lehetetlenné válik.
— magyarázza Conway.
Konfliktushelyzetben bezárkózol
Senki sem szereti a konfliktust, de még a legegészségesebb kapcsolatoknak is természetes része. Ha az egyszerű nézeteltéréseket vagy vitákat is a kapcsolat végét jelentő eseményként éled meg, nem csoda, hogy semmi sem tartós. Lehet, hogy lehetetlen elvárásokat támasztasz a kapcsolataiddal szemben.
A probléma az, ahogyan a konfliktust kezeled
— mondja Conway.
Ha a nézeteltéréseket halálos ítéletként kezeled a kapcsolatra nézve, elszalasztod a lehetőséget arra, hogy jobban megértsétek egymást és együtt fejlődjetek.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy benne kell maradnod egy egészségtelen vagy kielégítetlen kapcsolatban — írja a VICE.
