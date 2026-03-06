Ennek a három dolognak van ma a világnapja, egyik rendkívül fontos az emberiségnek

1998 óta létezik a World Energy Efficiency Day, vagyis az energiahatékonyság világnapja, melynek célja a tudatos, megfontolt energiafelhasználás megvalósítása, valamint hogy felhívják a társadalom figyelmét a Föld természeti készleteinek végességére és az energiaforrások hatékony felhasználásának szükségességére. 2000 óta Magyarországon is megemlékezünk erről a napról.

A logopédia európai napja is március 6-án van

A logopédia európai napját az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága hozta létre még 2004-ben. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe, következményeibe, és tájékoztatást nyújtson az ellátási lehetőségekről, a logopédiai munkáról. Magyarországon 2012-től tartanak ezen a napon rendezvényeket, hogy felhívják a figyelmet a kommunikációs zavarok sokféleségére és azoknak az egészségre, az életminőségre gyakorolt hatásaira.

A glaukóma világnapja is ma van

A Glaukóma Világszövetség 2007-ben, Szingapúrban tartott ülésén úgy határozott, hogy először 2008-ban megtartják a glaukóma világnapját (World Glaucoma Day). A rendezvény célja a glaukóma (zöldhályog) mint vaksághoz vezető betegség tünetmentes létezésének tudatosítása a lakosság körében.

59 éve hunyt el Kodály Zoltán

A Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus 1967. március 6-án hunyt el. Kodály igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikere 1923-ban volt a Psalmus Hungaricus, majd ezt követte a Háry János és a Székelyfonó. Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti.

6 helyszínen várják a véradókat a hétvégén a fővárosban

Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.),

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),

13:00-17:30 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben (1032. Budapest, Vörösvári út 88-96.),

13:00-18:00 óra között pedig 1172. Budapest, Ferihegyi út 23. szám alatt.

Ezek mellett szombaton is lesz véradás Budapesten, méghozzá 10:00-15:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.).