Ennek a három dolognak van ma a világnapja, egyik rendkívül fontos az emberiségnek
A világnapok célja nem más, mint felhívni az emberek figyelmét társadalmilag fontos dolgokra. Számos ilyen nap létezik, március 6-án rögtön három világnap is van, mutatjuk melyek ezek!
1998 óta létezik a World Energy Efficiency Day, vagyis az energiahatékonyság világnapja, melynek célja a tudatos, megfontolt energiafelhasználás megvalósítása, valamint hogy felhívják a társadalom figyelmét a Föld természeti készleteinek végességére és az energiaforrások hatékony felhasználásának szükségességére. 2000 óta Magyarországon is megemlékezünk erről a napról.
A logopédia európai napja is március 6-án van
A logopédia európai napját az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága hozta létre még 2004-ben. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe, következményeibe, és tájékoztatást nyújtson az ellátási lehetőségekről, a logopédiai munkáról. Magyarországon 2012-től tartanak ezen a napon rendezvényeket, hogy felhívják a figyelmet a kommunikációs zavarok sokféleségére és azoknak az egészségre, az életminőségre gyakorolt hatásaira.
A glaukóma világnapja is ma van
A Glaukóma Világszövetség 2007-ben, Szingapúrban tartott ülésén úgy határozott, hogy először 2008-ban megtartják a glaukóma világnapját (World Glaucoma Day). A rendezvény célja a glaukóma (zöldhályog) mint vaksághoz vezető betegség tünetmentes létezésének tudatosítása a lakosság körében.
59 éve hunyt el Kodály Zoltán
A Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus 1967. március 6-án hunyt el. Kodály igen fiatalon és önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémiára is járt, ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető népdalokat. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikere 1923-ban volt a Psalmus Hungaricus, majd ezt követte a Háry János és a Székelyfonó. Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti.
6 helyszínen várják a véradókat a hétvégén a fővárosban
Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- 13:00-17:30 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben (1032. Budapest, Vörösvári út 88-96.),
- 13:00-18:00 óra között pedig 1172. Budapest, Ferihegyi út 23. szám alatt.
Ezek mellett szombaton is lesz véradás Budapesten, méghozzá 10:00-15:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.).
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken ragyogó napsütés lesz, de a Dunántúlon felhősebb időszakok is lehetnek. Nem lesz eső. 14 fok körüli kellemes kora tavasz várható. A hétvége többi részén pedig ugyancsak sok napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. 13-14 fok körül valószínű a csúcsérték. A keleti szél gyenge marad.
Pénteken kezdődik a Mangalica és Kocsonya Fesztivál
Aki kedveli a hamisítatlan magyar konyhát, annak március 6. és 8. között a Mangalica és Kocsonya Fesztiválon a helye a World Mall melletti rendezvényterületen (Szentmihályi út). Itt három napon át élvezhetik a látogatók a különböző csülkös fogásokat és a mangalicás finomságokat, de természetesen a kocsonya sem maradhat ki a gasztronómiai kínálatból. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Szombaton karbantartás miatt bezár a Déli pályaudvar
Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án (és majd március 28-án és 29-én is) szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron- közölte a MÁV Zrt. A munkálatok ideje alatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között, ezért jellemzően 15 percenként induló MÁV-buszok segítik majd az utasokat az úti céljukhoz való eljutásban.
Szombaton lesz az első lottósorsolás évfordulója is
1956. december 29-én született meg a kormányhatározat a lottó magyarországi bevezetéséről. Ezt követően az Országos Takarékpénztár kezdte el megszervezni a lottózást. Eldöntötték, hogy a nyertes számokat szerencsegömbben fogják sorsolni minden hét csütörtökén. Február 27-én már szervezett módon, a budapesti központba érkeztek a kitöltött szelvények, az első lottósorsolás pedig 1957. március 7-én le is zajlott. Az első sorsolásra egyébként 1.505.546 darab szelvény érkezett a játékba, telitalálat nem volt, hét embernek viszont négyese volt.
Kezdetét veszi a Kalandra Fül Fesztivál is
Március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztatja a közönséget. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Vasárnap nőnap lesz
A nemzetközi nőnap minden év március 8-án van. Megrendezését az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszus javasolta. Az első hivatalos nőnap az Egyesült Államokban 1909. február 28., vasárnap volt. A mostani időpontja 1914-ben lett március 8. a New York-i textilmunkás nők 1857-es sztrájkjának emlékére. Ezen a sztrájkon a nők rövidebb munkaidőért, jobb fizetésért, szavazati jogért és a gyermekmunkák eltörléséért szólaltak fel. Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott.
Az első mozgó televíziós közvetítés évfordulója is most vasárnap lesz
Mihály Dénes gépészmérnöknek sikerült először a világon mozgó televíziós közvetítést adnia, méghozzá 1929. március 8-án. Mihály Dénes a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, de már középiskolás korában könyvei jelentek meg az automobilról és a motorkerékpárokról. Diploma után a telefongyárba került, ahol elkezdte a távolbalátással kapcsolatos kísérleteit. 1919-ben született meg a "Telehor", amely akár több kilométerre is képes volt állóképeket közvetíteni. Egyik legjelentősebb találmánya az 1922-ben szabadalmaztatott "Projectophon" volt, amely a hangosfilm területén nyert elismerést.
91 éve pusztult el a világ leghűségesebb kutyája
Hachiko, a hűségéről ismert japán Akita kutya 1935. március 8-án, 11 éves korában pusztult el a tokiói Shibuya vasútállomás közelében, miután gazdája 1925-ös halála után kilenc évig hiába várta őt nap mint nap. A kutyát rák és férgesség vitte el, tetemét preparálták, és ma is megtekinthető a Tokiói Nemzeti Természettudományi Múzeumban.
Örökbefogadó nap lesz az Akvárium Klubban
Március 8-án az Akvárium Clubban a szívmelengető találkozásoké és a zenéé lesz a főszerep, ahol egy egész délutánon és estén átívelő örökbefogadói és jótékonysági eseményen vehetnek részt az érdeklődők. A helyszínen találkozhatunk a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát Alapítvány bundás négylábúival, akik csak arra várnak, hogy végre egy szerető család karjaiban térhessenek haza. Lehet kérdezni a kutyusok ideiglenes gazdáitól, valamint részt lehet venni egy informatív kerekasztal-beszélgetésen is, ahol szó lesz a felelős kutyatartásról, az ideiglenes gazdiságról és az állatok tréningezéséről. Este a jó hangulatért pedig Áron András akusztik, Saya Noé akusztik és Brenka felelnek majd.
