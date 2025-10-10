„Nem láttam rendesen a tévét - hat héttel később bekövetkezett a létező legrosszabb!”

Három évvel ezelőtt Jamie Ward Surreyből még boldogan élte az életét a párjával, Ray-jel és a kutyájukkal. Amikor a férfi nem a televíziós munkájával volt elfoglalva, szeretett utazgatni, és időt tölteni a barátaival, valamint a családjával. Azonban, miután 2022 áprilisában Jamie elment egy rutinszerű szemvizsgálatra, örökre megváltozott az élete.

Szemvizsgálatra ment, hat hét múlva teljesen megváltozott a férfi élete / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Egy szemvizsgálat után tudta meg, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved

Ellenőrizték a nyomást a szememben. Ez az a vizsgálat, amelynél levegőt fújnak a szembe, hogy a glaukóma kialakulását ellenőrizzék

- magyarázta el Jamie, majd hozzátette, hogy a mérési eredmények sokkal magasabbak lettek a vártnál, a bal szemével pedig nem tudta elolvasni a tábla egyetlen betűjét sem. A következő héten, amikor a férfi kontrollra ment, már a táblát sem látta.

Számos vizsgálatot követően 2022 májusában Leber-féle örökletes optikus neuropátiát (LHON) diagnosztizáltak nála. Az LHON örökletes betegség, amely vaksághoz vezet, és leggyakrabban 18-30 év közötti fiatal férfiaknál diagnosztizálják. A legfőbb tünet a központi látás hirtelen elvesztése, amely mindkét szemet érintheti egyszerre, vagy egymást követően. A látásvesztés szinte mindig végleges.

Azt mondták, három-hat hónapon belül elveszítem a látásomat. Csak ürességet éreztem. Nem tudtam feldolgozni

- tette hozzá Jamie, akinek a bátyjánál, Marknál évekkel korábban ugyanezt a betegséget diagnosztizálták.

A diagnózis elfogadása közben a férfi úgy döntött, hogy készít egy „látási bakancslistát”, és elkezdte végiggondolni, mit mindent szeretne még látni a világból. Céljai közé tartozott Franciaország bejárása és elutazni Athénba, hogy lássa az Akropoliszt. Mivel mindig is szerette a művészetet, Jamie minél több londoni galériát is fel akart keresni.

Emlékszem, amikor a Napraforgókat néztem Vincent van Gogh-tól, egy padon ülve vagy egy órán át csodáltam. Mások csak elsétáltak, alig pillantottak rá

- emlékezett vissza Jamie.

Az orvosok jóslatának megfelelően a férfi látása hat hónappal a diagnózis után kezdett tovább romlani. Ma már Jamie csak árnyékokat és körvonalakat lát. A férfi azonban eltökélte, hogy a látása nélkül is megpróbál teljes életet élni. Ennek részeként továbbra is fut, ami szerinte segített neki a trauma feldolgozásában, valamint újabb és újabb kihívásoknak veti alá magát.

Az élet szép, én pedig a lehető legtöbbet akarom kihozni belőle

- jelentette ki az elszánt férfi, a Metro beszámolója szerint.