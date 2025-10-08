Idén is ingyenes szemvizsgálattal várnak mindenkit az optikák – elkezdődött a Látás Hónapja!

A Látás Hónapja kampány már 20. éve kínál lehetőség bárki számára, hogy ingyenesen megvizsgáltassa az egyik legfontosabb érzékszervét, a szemét. Idén országszerte csaknem 300 vizsgálati ponton várják egész hónapban az optikák az érdeklődőket, több ingyenes szolgáltatással is!

Október immár hagyományosan a Látás Hónapja (Fotó: Unger Tamás / Mediaworks)

Mi is az a Látás Hónapja kampány?

A kezdeményezés célja, hogy segítsenek megőrizni, jobbá tenni az emberek látását és felhívják a figyelmet a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel fontosságára. A felmérések alapján ugyanis az emberek több mint felének lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, de még csak nem is tudnak róla. Így az egy hónapig tartó kampány fő célja, hogy minél többen megvizsgáltassák a szemüket!

Milyen vizsgálatokat kínálnak ingyen a résztvevő optikák?

Három ingyenes szolgáltatást lehet igénybe venni a résztvevő optikákban:

preventív látásellenőrzés,

szemüvegellenőrzés,

személyre szabott szaktanácsadás.

A preventív látásszűrés során a szakemberek megállapítják, hogy szükségünk van-e nekünk vagy gyermekünknek szemüvegre. Amennyiben már szemüveges valaki, akkor a résztvevő optikák ingyen ellenőrzik, hogy a meglévő szemüveg megfelelő éleslátást biztosít-e. Ezek mellett díjmentes szaktanácsadáson is részt vehet bárki, ahol megtudhatja, mik a szükséges következő lépések, vizsgálatok a tisztán látás érdekében, illetve, hogy van-e szükség új szemüvegre vagy kontaktlencsére. A kampányban részt vevő optikák listája itt érhető wl.

Mi az, amit nem végeznek el ingyen? Akiről kiderül a látásellenőrzés során, hogy teljes szemvizsgálatra van szüksége, az kap rá egy ajánlatot, amivel lehet élni vagy nem élni. Aki kéri, annak ez már pénzbe fog kerülni. A teljes szemvizsgálat egyébként egyben egy általános szűrővizsgálatnak is megfelel, ugyanis ennek során korai szakaszban észlelhetőek az olyan problémák, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, esetleges egyéb elváltozások, a szürkehályog, a zöldhályog.

Nyereményjátékon is részt lehet venni a Látás Hónapjában

Aki felkeresi bármelyik, a Látás Hónapja kampányban résztvevő optikát és igénybe veszi a díjmentes szolgálatások valamelyikét, valamint regisztrál itt vagy a kampány telefonos applikációjában, fődíjként egy pihentető wellness hétvégét nyerhet félpanziós ellátással 2 fő részére a Főnix Wellness Resortban, Nógrádgárdonyban. A fődíj sorsolása 2025. november 16-án lesz.