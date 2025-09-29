Fontos figyelmeztetést adott ki a mentőszolgálat, ez mindenkit érint!

A őszi korai sötétedés természetes folyamat. Az emberek azonban csak lassan szoknak hozzá a változáshoz. Az október beköszöntével számolni kell azzal, hogy a nap később kel fel és korábban nyugszik.

A korai sötétedés mellett a csapadék, köd és rossz viszonyok is veszélyeztethetik a közlekedőket / Fotó: Csudai Sándor (Illusztráció)

A lassan megnyúló sötét időszakok problémát jelenthetnek azok számára, akik korán reggel mennek vagy késő délután indulnak vissza a munkából és nincsenek felkészülve a korai sötétedésre.

A sötétség mellett az ősz csapadékot, ködöt, nedves időjárást hoz magával. A reggeli köd és a vizes utak gyorsan veszélyessé válhatnak, ha a közlekedő emberek nem figyelnek oda magukra és egymásra.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalára kitett poszt figyelmezteti az embereket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek. A mentőszolgálat azt tanácsolja, hogy a gyalogosok használjanak fényvisszaverő ruházatot sötétedés után vagy rossz látási viszonyok közben.

A kerékpárokon kell lennie működő lámpának elől és hátul is, a kerékpáros pedig viseljen láthatósági mellényt. Autósoknak érdemes nagyobb követési távolságot tartani és számítani a gyalogosokra vagy kerékpárosokra a gyengébben megvilágított útszakaszokon.

A motorosoknak és a kerékpárosoknak a bukósisak viselése továbbra is rendkívül fontos. A csúszós utak miatt egy bicikli könnyen irányítását veszítheti, ekkor a sisak megmentheti az embereket a súlyosabb sérülésektől.