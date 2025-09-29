Hőmérséklet bezuhanás várható: alig pár fok lesz csak ekkortól

Hétfő: A napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel a hőmérséklet 5-10 fok, délután 15-20 fok valószínű.

Reggel már alig lesz pár fok, így fog megváltozni a hőmérséklet / Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Kedd: Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható - a legtöbb az ország DNy-i felén. Elszórtan lehetnek záporok. Az ÉK-i szél megélénkül, mellyel hűvösebb levegő érkezik hazánk térségébe. 15 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szerda: Változóan felhős, hűvös őszi időre van kilátás, ÉK felől záporokkal. Reggel már csak 1-7 fok lesz, délután is csak 12-17 fok várható.

Csütörtök: Marad a változóan felhős, szeles, hűvös időjárás. Reggel 3, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a Köpönyeg oldalán.

Októberben egyre kevesebb lesz a hőmérséklet

Az AccuWeather prognózisa szerint ugyanis nagyjából október 18–27. között lesz egy olyan időszak, amikor egy-két napot leszámítva sokat fog sütni a nap és a hőmérséklet 16-19 fokig emelkedik, ami kiváló kirándulóidőnek számít. Érdemes is kihasználni ezt az időt, mert a hónap végére már tovább hűl az idő, így akkor csupán 11-12 fokos csúcshőmérsékletekben bízhatunk.

Az idokep.hu előrejelzése szerint két kicsit melegebb periódus várható októberben. Az egyik nagyjából 6–9. között várható, amikor 20 fok, vagy egy kicsivel melegebb idő lehet. 20-23. között hasonlóan kellemes, 20 fok körüli idő várható, ám egyik periódusban sem lesz verőfényes napsütés, de azért nem lesz teljesen borult az ég. Ezt a két időszakot leszámítva az egész hónapban nagyjából 15–18 fok között várható a csúcshőmérséklet.