Most jött: baleset történt a Slachta Margit rakparton, nagy a baj
A helyszínre a társhatóságok is érkeztek.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két gépkocsi a II. kerületi Slachta Margit rakparton.
A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. Az egység a társhatóságokat is a balesethez kérte. Kérjük felhasználóinkat, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon! - közölte a katasztrófavédelem.
