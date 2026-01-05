Most jött: baleset történt a Slachta Margit rakparton, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két gépkocsi a II. kerületi Slachta Margit rakparton.

A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. Az egység a társhatóságokat is a balesethez kérte. Kérjük felhasználóinkat, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon! - közölte a katasztrófavédelem.