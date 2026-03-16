Loch Ness-i szörny: mellbevágó kijelentést tett a kutató

A Loch Ness-i szörny rejtélye évtizedek óta foglalkoztatja a hosszú nyakú vízi szörny hívőit. Egyes hiedelmek szerint Nessie-t először 565-ben látták. A személy nem más volt mint Szent Kolumba, aki után az évezredek alatt eddig 1165-en jelentették azt, hogy látták a szörnyet. Épp ezért Gary Campbell, aki évtizedek óta vizsgálja Nessie legendáját, úgy véli, a legenda nem csak igaz, de még elképesztőbb, mint gondolnánk! A szakértő ugyanis közölte: nem egy példány, hanem egy egész lénycsalád él a világhírű skóciai tóban!

Szerintem vannak olyan észlelések, amelyeket nem lehet megmagyarázni. Van egy nagyon jó, tíz képből álló sorozat 1997-ből egy Muir of Ord-i férfitól, Richard White-tól. Ő fotókat készített valamiről, ami kijött a vízből a tó közepén, majd visszament, és eddig senki sem tudta megmagyarázni

– közölte Gary, aki a feleségével, Kathy-vel együtt immár három évtizede vezet nyilvántartást Nessie-ről. Mindezt azok után, hogy 1996. március 14-én ő is látni vélte Nessie-t, miközben a híres tónál autózott:

Egy fekete dolog kijött a vízből, majd visszament. Azt hittem, csak képzelődöm, aztán újra feljött. Nem volt feje, szeme vagy foga. Skócia nyugati partján nőttem fel, és sok mindent láttam különböző tavakban, de ez semmihez sem hasonlított, amit valaha láttam.

A Loch Ness-i szörny nem egyedül lehet a tóban?

Korábban nem igazán érdekelt a dolog, amíg nem láttam valamit. Azóta azonban az életem célja, hogy rájöjjek, mit láttam. Szerintem van ott valami. Valószínűleg egy egész család lehet belőlük, és valamilyen állat vagy halféle lehet. Bármi is legyen, biztosan több van belőlük. Szerintem mélyen a Loch Ness alján élnek, és valamilyen okból időnként kénytelenek feljönni a felszínre, majd azonnal visszamennek, ezért van olyan kevés észlelés

– részletezte elképzelését a szakértő, aki mindezt azok után mondta, hogy egy másik szakember, Adrian Shine kijelentette: nem létezik egyetlen olyan észlelés sem, aminek ne lenne tudományos magyarázata, írja a DailyStar.