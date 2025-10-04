A hollywoodi sztár azt állítja, hogy látta a Loch Ness-i szörnyet - és pont rá nézett

Anna Kendrick hollywoodi színésznő egy skóciai utazás során azt állította, hogy találkozott a Loch Ness-i szörnnyel. A Tökéletes hang sztárja elmondta, hogy szemtől szembe került a legendás lénnyel, és az élmény teljesen megváltoztatta a hozzáállását a mítoszhoz. Az eset különösen figyelemre méltó, mert nemrégiben olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyek szerint a brit haditengerészet a második világháború idején csapdába ejtette a szörnyet.

Anna Kendrick skóciai utazása során találkozott a Loch Ness-i szörnnyel. Fotó: AFP

A színésznő bevallotta, hogy korábban szkeptikus volt minden hasonló történettel kapcsolatban, ám ez az élmény teljesen más megvilágításba helyezte számára a legendát. A különös találkozás az Inverness közelében található Ardross kastély meglátogatása közben történt, ahol éppen a The Traitors című televíziós műsor forgatási helyszínét nézte meg.

Az út hihetetlen volt, bejártuk egész Skóciát. Elmentünk a Loch Nesshez is. És én kőkemény szkeptikus vagyok. Ez olyan, mint az UFO-k meg a Nagyláb – miről is beszélünk?

– mondta.

Anna Kendrick szerint egyenes ránézett a Loch Ness-i szörny

Ezután azonban olyan pillanat következett, amely örökre bevésődött az emlékezetébe – írja a Daily Star.

Aztán felmentem a Loch Nessre, és láttam őt, láttam. Volt ott valami, kijött a vízből és rám nézett. Lehet, hogy csak egy gyanús hullám volt, de mondom, ott volt valami. Éreztem

A Loch Ness-i szörny története mostanában ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy a második világháború idején a Royal Navy egyik hajója, a HMS Ocean Swell legénysége állítólag beleakadt egy titokzatos tengeri lénybe. Lewis Tyler, aki a hajón szolgált és tengeralattjáró-elhárító hálókat telepített, a levelek szerint a szörnyet is sikerült csapdába ejtenie. Az elképesztő történetet unokája, John Gibbens hozta nyilvánosságra, aki ma is őrzi azokat a leveleket, amelyek állítása szerint igazolják a különös eseményt.