RETRO RÁDIÓ

A hollywoodi sztár azt állítja, hogy látta a Loch Ness-i szörnyet - és pont rá nézett

A színésznő bevallotta, hogy korábban szkeptikus volt. Most azonban Anna Kendrick skóciai utazása során találkozott a Loch Ness-i szörnnyel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 21:30
Loch Ness-i szörny hollywood Anna Kendrick hollywoodi színésznő

Anna Kendrick hollywoodi színésznő egy skóciai utazás során azt állította, hogy találkozott a Loch Ness-i szörnnyel. A Tökéletes hang sztárja elmondta, hogy szemtől szembe került a legendás lénnyel, és az élmény teljesen megváltoztatta a hozzáállását a mítoszhoz. Az eset különösen figyelemre méltó, mert nemrégiben olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyek szerint a brit haditengerészet a második világháború idején csapdába ejtette a szörnyet.

Anna Kendrick skóciai utazása során találkozott a Loch Ness-i szörnnyel.
Anna Kendrick skóciai utazása során találkozott a Loch Ness-i szörnnyel.  Fotó: AFP

A színésznő bevallotta, hogy korábban szkeptikus volt minden hasonló történettel kapcsolatban, ám ez az élmény teljesen más megvilágításba helyezte számára a legendát. A különös találkozás az Inverness közelében található Ardross kastély meglátogatása közben történt, ahol éppen a The Traitors című televíziós műsor forgatási helyszínét nézte meg. 

Az út hihetetlen volt, bejártuk egész Skóciát. Elmentünk a Loch Nesshez is. És én kőkemény szkeptikus vagyok. Ez olyan, mint az UFO-k meg a Nagyláb – miről is beszélünk?

– mondta.

Anna Kendrick szerint egyenes ránézett a Loch Ness-i szörny

Ezután azonban olyan pillanat következett, amely örökre bevésődött az emlékezetébe – írja a Daily Star.

Aztán felmentem a Loch Nessre, és láttam őt, láttam. Volt ott valami, kijött a vízből és rám nézett. Lehet, hogy csak egy gyanús hullám volt, de mondom, ott volt valami. Éreztem

A Loch Ness-i szörny története mostanában ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy a második világháború idején a Royal Navy egyik hajója, a HMS Ocean Swell legénysége állítólag beleakadt egy titokzatos tengeri lénybe. Lewis Tyler, aki a hajón szolgált és tengeralattjáró-elhárító hálókat telepített, a levelek szerint a szörnyet is sikerült csapdába ejtenie. Az elképesztő történetet unokája, John Gibbens hozta nyilvánosságra, aki ma is őrzi azokat a leveleket, amelyek állítása szerint igazolják a különös eseményt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu