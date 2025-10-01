Hátborzongató felvétel tartja lázban az UFO-vadászokat: szeptember 8-án este Trenton városában, Texasban egy fekete piramis alakú objektum bukkant fel a fák fölött, és több mint két percen át láthatóan siklott az égen.

Valóban UFO szelte át az eget?

Fotó: Fer Gregory

A szemtanú, aki saját telkéről figyelte az eseményt, nem habozott: kamerát ragadott, és sikerült éles felvételeket készítenie a tárgyról, amely körülbelül 30 méterrel a föld felett emelkedett ki a fák vonalából. A sötét, bronzos árnyalatú háromszög alakzat némán mozgott, miközben peremén pulzáló fények villantak.

A Nemzeti UFO Bejelentő Központ (NUFORC) – amely 1974 óta gyűjti az észleléseket – megerősítette, hogy az anyagot beérkezett jelentésként rögzítették. Bár hivatalos szervek igyekeztek azzal magyarázni az esetet, hogy talán egy ballon lehetett, a felvételek szerint a tárgy merev, szögletes élekkel rendelkezett, és végig piramis- vagy háromszög formát tartott.

Az azonosítatlan jelenség körülbelül 20–30 km/órás sebességgel haladt keleti irányban, majd fokozatosan emelkedve tűnt el a látóhatáron. A becslések szerint mérete elérhette a 2 métert is – vagyis jóval nagyobb volt, mint egy átlagos léggömb.

Texas az utóbbi időben különösen aktív UFO-forrópontnak számít: az elmúlt három hétben tíz hasonló jelentés érkezett a NUFORC-hoz csak ebből az államból. Idén már több mint húsz esetben láttak „fekete háromszög” alakú objektumokat az Egyesült Államok légterében. Májusban egy másik texasi lakos arról számolt be, hogy egy focipálya méretű fekete háromszög lebegett felette halványzöld fényekkel, míg New York államban szeptember 7-én egy hasonló szerkezetet észleltek 9 kilométer magasan, írja a Daily Mail.

Semmiből bukkannak fel a háromszög alakú UFO-k

A háromszög- és piramis alakú UFO-k az utóbbi években az egyik leggyakoribb észlelt formává váltak. Egy korábbi amerikai nemzetbiztonsági tisztviselő, Matthew Brown még arról is beszámolt, hogy titkos haditengerészeti műveletek során orosz hajók közelében láttak egy fekete háromszögű objektumot, amely állítása szerint

A semmiből bukkant elő

A texasi eset újabb láncszem a rejtélyes jelenségek sorában, amelyekre a mai napig nincs hivatalos magyarázat. Vajon egy egyszerű ballonról, vagy valami sokkal titokzatosabbról van szó?