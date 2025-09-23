Ki akart tálalni a földönkívüliekről az UFO-szakértő, de rémisztő dolog történt vele

Mark Christopher Lee UFO-szakértő nemrég arról beszélt, hogyan figyelmeztette őt a brit kormány, miután nyilvánosan megszólalt a "brit Roswellként" ismert incidensről. Az eset a suffolki Rendlesham erdőben történt, és évtizedek óta tartja izgalomban az UFO-kutatókat.

UFO-szakértő nyomában a kormány: többször is megfenyegették / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Lee épp egy brit miniszterrel találkozott volna, hogy segítsen egy parlamenti bizottság megalapításában, amely UFO-szakértőktől gyűjtene bizonyítékokat. A találkozót azonban hirtelen lemondták, miután, állítása szerint, egy rejtélyes alak figyelmeztette őt, hogy ne beszéljen többet a rendleshami esetről.

Az UFO-szakértőt szinte megfenyegették

Megkerestek TikTokon és a telefonomon keresztül is, ami igazából nem nehéz, hiszen minden elérhető az interneten

- mondta Lee.

Elárulta azt is, hogy az ismeretlen személy megemlítette, látta a Rendleshamről készült videóit és ezután mondták le sorra a hivatalos találkozókat. Bár fennáll a lehetőség, hogy mindez csupán véletlen egybeesés, Lee szerint ez túl sok ahhoz, hogy ne legyen mögötte valami.

Lee készülő dokumentumfilmje egy közeli találkozást vizsgál, amely 1980-ban történt a Rendlesham erdőben, az RAF Woodbridge katonai támaszpont mellett. A nyomozás során egy levelet is kézbesítettek Sir Keir Starmernek, az UFO-kutató csoportja nevében. Ennek hatására a miniszterelnök egyik segédje megszervezte, hogy a Lordok Házának egyik tagja találkozzon Lee-vel - írja a Daily Star.

A figyelmeztetés ellenére Lee azt mondja, eltökéltebb, mint valaha: