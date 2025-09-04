"Nem erről a világról származtak" - Rejtélyes UFO-észlelés tartja lázban a települést

Idegenek voltak, egy szigorúan titkos kormányzati teszt, vagy csupán a gyermeki képzeleterő? Közel 60 évvel az Ausztrália Roswell-jének nevezett incidens után az ausztrál szövetségi kormányt ismét felszólították, hogy tisztázza, mit tud a híres westalli UFO-rejtélyről.

A rejtélyes UFO-észlelés már 6 évtizede lázban tartja a település lakóit. (Képünk illusztráció) / Fotó: freepik.com

Jövőre lesz a 60. évfordulója annak az eseménynek, amelyet Ausztrália legnagyobb tömeges UFO-észleléseként tartanak számon. Dokumentumfilmek, könyvek, megszámlálhatatlan újságcikk és YouTube-videó tárgyalta már, és az évek során tanúk tucatjai osztották meg történetüket. Azonban hat évtizeddel később még mindig nem kaptak választ az emberek.

1966. április 6-án, szerdán, délelőtt 11 óra körül több mint 200 diák, tanár és járókelő figyelt meg három fémkorongot vagy repülő csészealjat, amelyek nyilvánvaló jelzés nélkül, hangtalanul haladtak az égen a Westall High School és a Westall State School felett Clayton South településen.

Éppen a szünet előtt történt, amikor egy lány berohant a 20 éves tanár, Andrew Greenwood órájára.

Ez a tanuló berontott a terembe és azt mondta: "Mr. Greenwood, Mr. Greenwood... egy repülő csészealj van odakint!" Megszólalt a szünetet jelző csengő, és a diákok tömege özönlött ki a sportpályára

– mesélte Grant Lavac UFO-kutató, aki petíciót nyújtott be a parlamenthez egy független vizsgálat érdekében a westalli incidens ügyében.

A szemtanúk állítása szerint az egyik objektum egy, az iskolától körülbelül egy kilométerre délre fekvő erdős terület felé ereszkedett le, amelyet The Grange néven ismertek. Az objektum a fenyőfák közé szállt le, majd gyorsan elrepült, és nagy, elszíneződött szélű köröket hagyott maga után a fűben.

Marilyn Eastwood 13 éves volt, amikor a sportpályáról figyelte a három tárgyat.

A gyerekek sikítoztak, mindenki kirohant a pályára, és ott voltak a repülő csészealjak. Felpillantottam az égre, és ott lebegett egy a játszótér fölött.

Elmondása szerint ő is azok közé a gyerekek közé tartozott, akik átrohantak a The Grange-hez.

Láttam, hol szállt le, a fű egy kör alakú területen le volt lapulva. A sebesség, amellyel ezek a repülő csészealjak mozogtak, hihetetlen volt. Egyszerűen hihetetlen. Felfelé, egyenesen, aztán vízszintesen, és már el is tűntek.

Joy Clarke 12 éves volt akkoriban, és élénken emlékszik a történtekre.

Éppen órán voltam, amikor a diákok berohantak, és elmondták a történetet. Lerohantunk a pályára, és azon a napon három repülő csészealjat láttam. Személyes meggyőződésem, hogy nem erről a világról származtak.

Clarke elmondása szerint később megérkezett a hadsereg és a rendőrség a helyszínre, akik azt mondták csak ők reagálták túl az egészet, és nem történt semmi Eközben feketébe öltözött férfiak vittek kihallgatni gyerekeket.