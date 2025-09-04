"Nem erről a világról származtak" - Rejtélyes UFO-észlelés tartja lázban a települést

1966-ban több mint kétszáz ember figyelte, ahogy három titokzatos tárgy lebegett egy település felett, majd leszállt egy közeli erdőben. A tanúknak azonnal azt mondták, hogy hallgassanak, de hat évtized múltán a rejtély még mindig megoldásra vár.
Idegenek voltak, egy szigorúan titkos kormányzati teszt, vagy csupán a gyermeki képzeleterő? Közel 60 évvel az Ausztrália Roswell-jének nevezett incidens után az ausztrál szövetségi kormányt ismét felszólították, hogy tisztázza, mit tud a híres westalli UFO-rejtélyről.
Jövőre lesz a 60. évfordulója annak az eseménynek, amelyet Ausztrália legnagyobb tömeges UFO-észleléseként tartanak számon. Dokumentumfilmek, könyvek, megszámlálhatatlan újságcikk és YouTube-videó tárgyalta már, és az évek során tanúk tucatjai osztották meg történetüket. Azonban hat évtizeddel később még mindig nem kaptak választ az emberek.
1966. április 6-án, szerdán, délelőtt 11 óra körül több mint 200 diák, tanár és járókelő figyelt meg három fémkorongot vagy repülő csészealjat, amelyek nyilvánvaló jelzés nélkül, hangtalanul haladtak az égen a Westall High School és a Westall State School felett Clayton South településen.
Éppen a szünet előtt történt, amikor egy lány berohant a 20 éves tanár, Andrew Greenwood órájára.
Ez a tanuló berontott a terembe és azt mondta: "Mr. Greenwood, Mr. Greenwood... egy repülő csészealj van odakint!" Megszólalt a szünetet jelző csengő, és a diákok tömege özönlött ki a sportpályára
– mesélte Grant Lavac UFO-kutató, aki petíciót nyújtott be a parlamenthez egy független vizsgálat érdekében a westalli incidens ügyében.
A szemtanúk állítása szerint az egyik objektum egy, az iskolától körülbelül egy kilométerre délre fekvő erdős terület felé ereszkedett le, amelyet The Grange néven ismertek. Az objektum a fenyőfák közé szállt le, majd gyorsan elrepült, és nagy, elszíneződött szélű köröket hagyott maga után a fűben.
Marilyn Eastwood 13 éves volt, amikor a sportpályáról figyelte a három tárgyat.
A gyerekek sikítoztak, mindenki kirohant a pályára, és ott voltak a repülő csészealjak. Felpillantottam az égre, és ott lebegett egy a játszótér fölött.
Elmondása szerint ő is azok közé a gyerekek közé tartozott, akik átrohantak a The Grange-hez.
Láttam, hol szállt le, a fű egy kör alakú területen le volt lapulva. A sebesség, amellyel ezek a repülő csészealjak mozogtak, hihetetlen volt. Egyszerűen hihetetlen. Felfelé, egyenesen, aztán vízszintesen, és már el is tűntek.
Joy Clarke 12 éves volt akkoriban, és élénken emlékszik a történtekre.
Éppen órán voltam, amikor a diákok berohantak, és elmondták a történetet. Lerohantunk a pályára, és azon a napon három repülő csészealjat láttam. Személyes meggyőződésem, hogy nem erről a világról származtak.
Clarke elmondása szerint később megérkezett a hadsereg és a rendőrség a helyszínre, akik azt mondták csak ők reagálták túl az egészet, és nem történt semmi Eközben feketébe öltözött férfiak vittek kihallgatni gyerekeket.
Terry Peck éppen krikettezett az iskola pályáján, amikor meglátta a csészealjat, és elhatározta, hogy utánarohan.
Körülbelül hat méterre voltam tőle. Nagyobb volt, mint egy autó, és kör alakú. Úgy rémlik, láttam fényeket az alján. Két lány ért oda előttem. Az egyik borzasztóan zaklatott volt, mindketten sápadtak, szinte kísértetiesen fehérek. Csak annyit mondtak, hogy elájultak.
2005-ben Ken Stallard, egy akkori tizedikes diák elmesélte, hogy látta, amint a 20 méter átmérőjű korong elrepült az iskola fölött.
Olyan sokan láttuk. Eszünkbe sem jutott, hogy nem történt meg, vagy optikai illúzió volt... 1966-ot írtunk… a világűrverseny a csúcspontján volt.
A szemtanúk mind azt állítják, hogy nyilvánosan és négyszemközt is figyelmeztették őket, hogy ne beszéljenek az incidensről. Jacqueline Argent volt az elsők között, akik átmásztak a kerítésen, hogy megkeressék az UFO leszállási helyét, állítása szerint közvetlenül az eset után az igazgató irodájába hívták, és három férfi faggatta ki.
Jó minőségű öltönyben voltak, választékosan beszéltek. Azt mondták: "Gondolom, kis zöld embereket láttál." Elmeséltem a szüleimnek, ők pedig eléggé felháborodtak.
2021-ben Greenwood tanár úr először állt nyilvánosan a nyilvánosság elé, és megerősítette, hogy ő is látta az objektumokat, sőt azt állította, hogy megfenyegették, hogy hallgasson. Azonban a tanár leírása a tárgyról eltért a többiektől, ő egy szürke, majdnem henger alakú vagy szivar formájú tárgyra emlékezett az égen.
Lavac petíciójában azt írja, hogy a kormányzati eltussolás vádjai indokolttá teszik a vizsgálatot. Felszólította a RAAF-ot (Királyi Ausztrál Légierőt), hogy vizsgálja felül 1996 óta fennálló álláspontját, miszerint nincs tudományos vagy más nyomós ok az UFO-król szóló jelentések vizsgálatára vagy gyűjtésére - írta a news.com.au.
