Elrabolták őket az ufók és kísérleteztek rajtuk: megrázó vallomást osztottak meg az áldozatok

Egy régi történet látott újra napvilágot, a világ egyik legrémisztőbb űrlény elrablásos élménye ma is érdekes lehet az olvasók számára. Egy Reddit-felhasználó elmeséli, hogy 1976-ban négy férfit az erdőből elraboltak az űrlények, a történtekre pedig azóta sincs magyarázat.

Az ufók kétszer jelentek meg – Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Négy barát, Chuck Rak, Charlie Foltz és egy testvérpár, Jack és Jim Weiner az amerikai vadonban sátoroztak. A férfiak egy kis időt akartak tölteni a természetben, sátoroztak és horgásztak Maine állam erdőségében.

A négy egyetemi hallgató már a túra második napján furcsa jelenségekre lett figyelmes. A kirándulás második éjszakáján Jim egy fényre lett figyelmes az éjszakai égen, amely fél percig tartott, majd eltűnt.

Két nappal később horgászás közben egy nagyon fényes tárgy jelent meg az égen. A fény olyan erős volt, mint a nap. A férfiak rossz helyen voltak rossz időben, az űrlényűrhajó ugyanis észrevette őket és sugárnyalábot lőtt ki az ijedt tanulókra.

A férfiak végül megmenekültek, visszajutottak a tó partjára, és biztonságban elérték a sátraikat. Az izgalomnak itt egy ideig vége szakadt. A barátok még maradtak egy hétig, majd mind hazamentek. A teljes igazság évekkel később derült ki.

A testvérpár rémálmoktól szenvedett, ezért a hipnózishoz fordultak segítségért. A férfiak egyenként mind elmentek egy hipnotizőrhöz, ahol kiderültek a borzalmas részletek.

A barátok elmondták, hogy az űrlények elrabolták őket és kísérleteztek rajtuk. Az ufók mintát vettek a férfiak bőréből és fájdalmas kísérleteket hajtottak végre rajtuk.

Jack szerint az űrlényeknek rémisztő arcuk volt. Charlie elmondása szerint az űrhajó belseje úgy nézett ki, mint egy orvosi rendelő. Chuck végignézte a barátain való kísérletezést, és úgy emlékezett rá, hogy fájdalmasnak tűntek.

A barátok egy hazugságvizsgálóra kötve is elmondták a történetüket. Sokan úgy gondolják, a négy barát igazat mond, mások azonban úgy hiszik, hogy nem történtek meg az elmondott események.