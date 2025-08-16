Föld felé tartó idegen űrhajót fedeztek fel? A szakértő elárulta, hogyan védhetjük meg magunkat

A NASA tudósai szerint júliusban felfedeztek egy Föld felé tartó repülő tárgyat. A tárgyat egy üstökösként azonosították és a 3I/ATLAS nevet kapta. Egy Harvardon dolgozó fizikus szerint azonban nem üstökösről van szó. A világító, repülő tárgy mögött nem figyelhető meg üstökös csóva.
Avi Loeb szerint nem üstökös, hanem az űrlények vették útjukat a Föld felé. A tudós ezért kidolgozott egy 15 lépésből álló tervet, amivel elkerülhetjük az űrlény megszállást - írja a Unilad.
A tudós 15 lépésből álló terve:
Reakció: Az embereknek meg kell mutatniuk, hogy képesek az önvédelemre. Be kell mutatnunk a fenyegetésre komoly reakcióval tudunk válaszolni.
Adatszerzés: A lehető legtöbb információt össze kell gyűjtenünk a fenyegetésről, ehhez használhatunk teleszkópokat.
Információmegosztás: A megszerzett információt minden emberrel meg kell osztani.
Tervezés: Minden országnak egyet kell értenie egy tervben.
Büntetés: A nemzeti és nemzetközi hatóságoknak meg kell büntetni azokat, akik eltérnek a tervtől.
Nemzetközi kapcsolatok megőrzése: Egyik országnak sem szabad kihasználni a kényes helyzetet.
Bűncselekmények kordában tartása: Meg kell tartani a társadalmi rendet.
Kapcsolatfelvétel: Egy bizottságnak kommunikációt kell kezdeményezniük az űrlényekkel.
Döntéshozatal: Minden döntéshozatalnak gyorsnak kell lennie.
Kommunikáció: Minden ország kormányának szoros kommunikáció rendszert kell alkotnia.
Tanulás: Tanulni kell a mostani esetből és a következő űrlény látogatások alkalmával is be kell tartani a protokollt.
Megfigyelés: Új obszervatóriumokat kell felállítani a fenyegetések felderítésére.
Védelem:Fegyvereket kell az űrbe juttatni, a Föld védelme érdekében.
Befektetés: A hadseregek anyagi támogatására szánt összeg egy részét az űrbiztonságra kéne költeni.
Küldetések: Fel kell fedezni az űrt és más bolygókat, ahova elmenekülhet az emberiség.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.