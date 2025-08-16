RETRO RÁDIÓ

Föld felé tartó idegen űrhajót fedeztek fel? A szakértő elárulta, hogyan védhetjük meg magunkat

A NASA szerint egy repülő tárgy közeledik a Föld felé.

2025.08.16.
A NASA tudósai szerint júliusban felfedeztek egy Föld felé tartó repülő tárgyat. A tárgyat egy üstökösként azonosították és a 3I/ATLAS nevet kapta. Egy Harvardon dolgozó fizikus szerint azonban nem üstökösről van szó. A világító, repülő tárgy mögött nem figyelhető meg üstökös csóva. 

Egy üstökös vagy űrlények közelítenek meg minket? / Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock (Illusztráció)

Avi Loeb szerint nem üstökös, hanem az űrlények vették útjukat a Föld felé. A tudós ezért kidolgozott egy 15 lépésből álló tervet, amivel elkerülhetjük az űrlény megszállást - írja a Unilad.

A tudós 15 lépésből álló terve:

  1. Reakció: Az embereknek meg kell mutatniuk, hogy képesek az önvédelemre. Be kell mutatnunk a fenyegetésre komoly reakcióval tudunk válaszolni.
  2. Adatszerzés: A lehető legtöbb információt össze kell gyűjtenünk a fenyegetésről, ehhez használhatunk teleszkópokat.
  3. Információmegosztás: A megszerzett információt minden emberrel meg kell osztani.
  4. Tervezés: Minden országnak egyet kell értenie egy tervben.
  5. Büntetés: A nemzeti és nemzetközi hatóságoknak meg kell büntetni azokat, akik eltérnek a tervtől.
  6. Nemzetközi kapcsolatok megőrzése: Egyik országnak sem szabad kihasználni a kényes helyzetet.
  7. Bűncselekmények kordában tartása: Meg kell tartani a társadalmi rendet.
  8. Kapcsolatfelvétel: Egy bizottságnak kommunikációt kell kezdeményezniük az űrlényekkel.
  9. Döntéshozatal: Minden döntéshozatalnak gyorsnak kell lennie.
  10. Kommunikáció: Minden ország kormányának szoros kommunikáció rendszert kell alkotnia.
  11. Tanulás: Tanulni kell a mostani esetből és a következő űrlény látogatások alkalmával is be kell tartani a protokollt.
  12. Megfigyelés: Új obszervatóriumokat kell felállítani a fenyegetések felderítésére.
  13. Védelem: Fegyvereket kell az űrbe juttatni, a Föld védelme érdekében.
  14. Befektetés: A hadseregek anyagi támogatására szánt összeg egy részét az űrbiztonságra kéne költeni.
  15. Küldetések: Fel kell fedezni az űrt és más bolygókat, ahova elmenekülhet az emberiség.

 

