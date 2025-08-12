Kitálalt az ufószakértő: négyféle földönkívülit ismerünk

A földönkívüliek létezése évtizedek óta vitatott kérdés, amelyet sokan szkepticizmussal fogadnak. Most azonban egy bejelentő olyan állításokat tett, amelyek újra felkavarhatják a közvéleményt arról, mit is tudhat az Egyesült Államok kormánya ebben a témában.

Különböző típusú idegeneket ismer az amerikai kormány – állítja dr. Eric Davis

Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

Nemrégiben a Capitol Hillen tartott meghallgatás adott új lendületet az azonosítatlan légi jelenségekről (UAP – Unidentified Aerial Phenomena) és a földönkívüli élet lehetőségéről szóló vitáknak. A májusi UAP-tájékoztatón dr. Eric Davis fizikus – aki jól ismert arról, hogy a Pentagon legszigorúbban titkos projektjein dolgozott – különös kijelentéssel hívta fel magára a figyelmet. Azt állította, hogy négy különböző típusú idegen létezhet, amelyek irányíthatják az azonosítatlan repülő szerkezeteket. A bejelentő szerint a kormány által ismert idegentípusok a következők: Szürkék, Nordikok, Rovarszerűek és Hüllőszerűek – olvasható az Unilad cikkében.

De mik a fő különbségek ezek között?

Szürkék (Grays): A 60-as évek közepén váltak híressé, főként Betty és Barney Hill hírhedt elrablási esete miatt. A beszámolók szerint apró, humanoid alakú lények, sima, szürke bőrrel, hatalmas fekete, mandula alakú szemekkel, valamint tipikus emberi vonások – például orr vagy fül – hiányával.

Nordikok (Nordics): Magas, karcsú humanoid lények, akik északi típusú emberekre hasonlítanak. Világos bőr, szőke haj, kék szem jellemzi őket.

Rovarszerűek (Insectoids): Nevükhöz hűen rovarszerű tulajdonságokkal rendelkeznek: több végtag, kitinpáncél, rágó szájszerkezet (mandibula), néha csápok.

Hüllőszerűek (Reptilians): A 90-es években váltak népszerűvé David Icke összeesküvés-elméletei révén. Ezek szerint alakváltó hüllőlényekről van szó, akik képesek emberi formát ölteni.

Eric Burlison, Missouri állam képviselője, aki a képviselőház felügyeleti bizottságának és az UAP-munkacsoportnak is tagja, a The Endless Void című műsorban elmondta, hogy zárt ajtók mögötti megbeszéléseken már ő is hallott erről a négyosztatú idegenbesorolásról. „Hallottam már ezeket a kategóriákat másoktól is itt, az irodában. De nem számítottam rá, hogy dr. Eric Davis, egy elismert tudós nyilvánosan is kimondja” – közölte Burlison.