Kitálalt az ufószakértő: négyféle földönkívülit ismerünk

A bennfentes szerint ezekről az amerikai kormány is tud.
A földönkívüliek létezése évtizedek óta vitatott kérdés, amelyet sokan szkepticizmussal fogadnak. Most azonban egy bejelentő olyan állításokat tett, amelyek újra felkavarhatják a közvéleményt arról, mit is tudhat az Egyesült Államok kormánya ebben a témában.
Nemrégiben a Capitol Hillen tartott meghallgatás adott új lendületet az azonosítatlan légi jelenségekről (UAP – Unidentified Aerial Phenomena) és a földönkívüli élet lehetőségéről szóló vitáknak. A májusi UAP-tájékoztatón dr. Eric Davis fizikus – aki jól ismert arról, hogy a Pentagon legszigorúbban titkos projektjein dolgozott – különös kijelentéssel hívta fel magára a figyelmet. Azt állította, hogy négy különböző típusú idegen létezhet, amelyek irányíthatják az azonosítatlan repülő szerkezeteket. A bejelentő szerint a kormány által ismert idegentípusok a következők: Szürkék, Nordikok, Rovarszerűek és Hüllőszerűek – olvasható az Unilad cikkében.
De mik a fő különbségek ezek között?
Szürkék (Grays): A 60-as évek közepén váltak híressé, főként Betty és Barney Hill hírhedt elrablási esete miatt. A beszámolók szerint apró, humanoid alakú lények, sima, szürke bőrrel, hatalmas fekete, mandula alakú szemekkel, valamint tipikus emberi vonások – például orr vagy fül – hiányával.
Nordikok (Nordics): Magas, karcsú humanoid lények, akik északi típusú emberekre hasonlítanak. Világos bőr, szőke haj, kék szem jellemzi őket.
Rovarszerűek (Insectoids): Nevükhöz hűen rovarszerű tulajdonságokkal rendelkeznek: több végtag, kitinpáncél, rágó szájszerkezet (mandibula), néha csápok.
Hüllőszerűek (Reptilians): A 90-es években váltak népszerűvé David Icke összeesküvés-elméletei révén. Ezek szerint alakváltó hüllőlényekről van szó, akik képesek emberi formát ölteni.
Eric Burlison, Missouri állam képviselője, aki a képviselőház felügyeleti bizottságának és az UAP-munkacsoportnak is tagja, a The Endless Void című műsorban elmondta, hogy zárt ajtók mögötti megbeszéléseken már ő is hallott erről a négyosztatú idegenbesorolásról. „Hallottam már ezeket a kategóriákat másoktól is itt, az irodában. De nem számítottam rá, hogy dr. Eric Davis, egy elismert tudós nyilvánosan is kimondja” – közölte Burlison.
Burlison ugyanakkor – önmagát szkeptikusnak nevezve – hozzátette, nem biztos Davis forrásainak hitelességében. Szerinte a fizikus állításai származhatnak első kézből szerzett, de akár másodkézből származó jelentésekből is. „Ha igaz, ez alapjaiban változtatná meg a világképünket. S ha tényleg igaz, a kormánynak nincs joga titokban tartani ezt az információt a nyilvánosság elől” – fogalmazott. Burlison elismerte, hogy az idegenek lehetőségének felvetése sokak szemében őrültségnek tűnhet. „Lesz, aki bolondnak néz minket, de kötelességem az amerikai emberek felé, hogy a végére járjak ennek az ügynek” – mondta.
A képviselő azzal érvelt, hogy az adófizetők pénze finanszírozza a Pentagon, a hírszerző szolgálatok és az energiaügyi minisztérium UAP-kutatásait, ezért joga van a nyilvánosságnak tudni, mire jutottak.
