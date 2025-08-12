Megdöbbentő titkok tárultak fel: egy Tic Tac UFO okozott pánikot

Újabb heves vitákat váltott ki az amerikai pilóták által Dél-Kalifornia partjainál megfigyelt titokzatos 2004-ben megfigyelt Tic Tac alakú UFO. Ross Coulthart újságíró és UFO-kutató vitáját azon állítás váltotta ki most, miszerint a videóra rögzített és később a Pentagon által közzétett jármű valójában a repülőgépipari óriás Lockheed Martin által kifejlesztett, fejlett, ember alkotta technológia. A 2004-es eset továbbra is az egyik legismertebb UFO-találkozás a közelmúlt történelmében.





Coulthart szerint a járművet pszionikusan, fejlett mentális vagy neurológiai eszközökkel irányították, és az amerikai kormány által visszanyert, nem emberi technológia visszafejtésének eredménye lehet. A megmagyarázhatatlan légi jelenségek (UAP) vezető szakértői azonban elutasították ezt a magyarázatot.

Az UFO-kutató Mark Christopher Lee azzal érvelt, hogy a Tic Tac csendes meghajtása, azonnali gyorsulása és a látható emelőmechanizmusok hiánya szorosan egyezik a modern repülés előtt évszázadokkal dokumentált hasonló járművek észleléseivel, ami valószínűtlenné teszi, hogy ez a jelenlegi katonai technológia lenne.

„A technológiai korszak előtt is dokumentáltak hasonló típusú járművek észleléseit. Ez a folytonosság intelligens, nem emberi jelenlétre utal, amely meghaladja a mi megértésünket” – mondta Lee a Daily Mailnek.

A kiképzési gyakorlatok során a USS Nimitz fedélzetén tartózkodó haditengerészeti pilóták több azonosítatlan objektumot követtek nyomon, amelyek másodperc alatt 80 000 lábról zuhantak le.

David Fravor parancsnok egy fehér, kapszula alakú járművet írt le, a mára ikonikussá vált Tic Tac-ot, amely intelligensen reagált a manővereikre, majd gyorsan felgyorsult és eltűnt a szemük elől.

Coulthart, aki régóta vizsgálja az UAP titkosságát, azt sugallta, hogy a találkozás inkább egy titkos katonai program része volt, mint idegenek látogatása.

„Most már kategorikusan tudom, hogy a Tic Tac a Lockheed Martin technológiája” – állította, hozzátéve, hogy több hasonló járművet is észleltek több napon át, ami valószínűleg ennek a titkos technológiának a fejlett tesztelésére utal.