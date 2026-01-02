Vajon a mocsok ellenére is turista célpont marad a főváros?

A Radical Storage egy olasz cég, amit 2016-ban alapítottak, de mára már világszintűvé nőtte ki magát: több mint 800 városban található meg világszinten. A cég szekrényeket üzemeltet, ahová az utazók elzárhatják a bőröndjeiket és csomagjaikat, amíg úton vannak, várost néznek vagy épp vásárolnak. Az ő ötletük volt lefuttatni egy kutatást, még pedig megnézni azt, hogy az utazók szerint melyik a világ legtisztább és melyik a legkoszosabb városa. Nos, Budapest is felkerült a listára, ráadásul el is érte az első helyezést, csak sajnos nem a tisztasági listán. Az utazók tapasztalata szerint Budapest a legkoszosabb város a világon. Kemény. Ráadásul egyre több turista érkezik hazánkba, a budapesti repülőtér nemrég fogadta a 19 milliomodik utasát idén. Tényleg a mocskot kell látniuk?

A turisták Google értékeléseit elemezte ki az olasz cég, így derült ki, hogy az utazók szerint Budapest a legkoszosabb város az egész világon Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Hogy született meg a lesújtó eredmény?

Az olasz cég kíváncsi volt, hogy az elmúlt 12 hónapban a világ melyik 100 városa volt a legkedveltebb célpont a turisták körében és hogy mit gondolnak az utazók az adott városról. Ezért rákerestek a városok legnevezetesebb látnivalóira és kielemezték azok Google értékeléseit. Elsősorban azt nézték, hogy hányan említik a tisztaságot és a koszt. Így készült el a lista, ami alapján Krakkó a világ legtisztább városa, de egy másik lengyel város, Varsó is bekerült az első 5 közé, mint ahogy az élvonalban van még Szingapúr, Doha és Sardzsa.

Budapest esetében az értékelések közel 40 százaléka említi meg a koszt, különösen az utcákon lévő hatalmas szemétmennyiség, a kukákból kiömlő hulladék és az aluljárókban terjengő bűz miatt.

Ömlik ki a szemét a kukákból - az értékelésekben ezt is gyakran megemlítették az utazók Fotó: Máté Krisztián/ Metropol

Közben rekordszámú turista érkezik hazánkba

2025 szeptemberében Magyarország 8,3 százalékkal több turistát fogadott az előző évhez képest, Budapest idegenforgalma pedig 12 százalékos növekedést mutatott. Nemrég meg is dőlt egy új rekord, ugyanis a Liszt Ferenc repülőtér december 9-én fogadta a 19 milliomodik utasát. Hazánkba tehát egyre több turista érkezik, az adventi vásárok is minden évben hatalmas sikert aratnak, főleg, hogy a Forbes magazin szerint az elmúlt években többször is a budapesti adventi vásár lett a legszebb egész Európában. Mindez azonban lehet, hogy a közeljövőben változni fog, hiszen ki akarna abba a városba utazni, ami az emberek szerint a legkoszosabb?