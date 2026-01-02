Vajon a mocsok ellenére is turista célpont marad a főváros?
Magyarországot imádják a turisták, minden évben egyre többen látogatnak hazánkba, a budapesti adventi vásárok pedig jellemzően listavezetőek. Az elmúlt időszakban azonban egyre többen panaszkodnak a bűzre és a koszra, ami a fővárosban uralkodik. Sőt egy olasz utazási cég szerint Budapest a legkoszosabb város az egész világon. Mi lesz így a turizmussal és egyáltalán, hogy hagyhatták Karácsonyék, hogy ide jusson a főváros?
A Radical Storage egy olasz cég, amit 2016-ban alapítottak, de mára már világszintűvé nőtte ki magát: több mint 800 városban található meg világszinten. A cég szekrényeket üzemeltet, ahová az utazók elzárhatják a bőröndjeiket és csomagjaikat, amíg úton vannak, várost néznek vagy épp vásárolnak. Az ő ötletük volt lefuttatni egy kutatást, még pedig megnézni azt, hogy az utazók szerint melyik a világ legtisztább és melyik a legkoszosabb városa. Nos, Budapest is felkerült a listára, ráadásul el is érte az első helyezést, csak sajnos nem a tisztasági listán. Az utazók tapasztalata szerint Budapest a legkoszosabb város a világon. Kemény. Ráadásul egyre több turista érkezik hazánkba, a budapesti repülőtér nemrég fogadta a 19 milliomodik utasát idén. Tényleg a mocskot kell látniuk?
Hogy született meg a lesújtó eredmény?
Az olasz cég kíváncsi volt, hogy az elmúlt 12 hónapban a világ melyik 100 városa volt a legkedveltebb célpont a turisták körében és hogy mit gondolnak az utazók az adott városról. Ezért rákerestek a városok legnevezetesebb látnivalóira és kielemezték azok Google értékeléseit. Elsősorban azt nézték, hogy hányan említik a tisztaságot és a koszt. Így készült el a lista, ami alapján Krakkó a világ legtisztább városa, de egy másik lengyel város, Varsó is bekerült az első 5 közé, mint ahogy az élvonalban van még Szingapúr, Doha és Sardzsa.
Budapest esetében az értékelések közel 40 százaléka említi meg a koszt, különösen az utcákon lévő hatalmas szemétmennyiség, a kukákból kiömlő hulladék és az aluljárókban terjengő bűz miatt.
Közben rekordszámú turista érkezik hazánkba
2025 szeptemberében Magyarország 8,3 százalékkal több turistát fogadott az előző évhez képest, Budapest idegenforgalma pedig 12 százalékos növekedést mutatott. Nemrég meg is dőlt egy új rekord, ugyanis a Liszt Ferenc repülőtér december 9-én fogadta a 19 milliomodik utasát. Hazánkba tehát egyre több turista érkezik, az adventi vásárok is minden évben hatalmas sikert aratnak, főleg, hogy a Forbes magazin szerint az elmúlt években többször is a budapesti adventi vásár lett a legszebb egész Európában. Mindez azonban lehet, hogy a közeljövőben változni fog, hiszen ki akarna abba a városba utazni, ami az emberek szerint a legkoszosabb?
Hogyan lett Budapest a legkoszosabb város?
Amióta Karácsony Gergely 2019-ben átvette a főváros vezetését elődjétől, Tarlós Istvántól a helyzet egyre csak romlott. Jelenleg már ott tart a város, hogy a 214 milliárdos tartalékból semmi nem maradt, Budapest csődbe jutott. De mi vezetett odáig, hogy a "legcsóróbb város" cím mellett még a legkoszosabbat is magának tudhassa Budapest?
- Nos, Karácsony azzal kezdte meg a munkát, hogy leszereltetett 3000 (!) kukát, amiket eredetileg újakra akart cserélni, de végül csak 150 került vissza.
- Spórolás címszó alatt több tucat embert bocsátott el, akik a város tisztaságáért feleltek. Jelenleg 30 százalékkal kevesebb ember dolgozik a takarító cégeknél, aminek az az eredménye, hogy sokkal ritkábban ürítik a kukákat, az utcákon pedig hegyekben áll a büdös szemét. Ez ugye pont az egyik fő pont, amit a turisták az értékeléseikben kiemeltek.
- A bulinegyedben eluralkodó áldatlan állapotok sem segítenek a helyzeten. A hetedik kerületnek egyre nagyobb a látogatottsága, az éjszakai dorbézolásnak pedig meg is van az eredménye: emberi ürülék, hányás és szanaszét dobált szemetek fogadják a másnap utcára lépő embereket. A kerület polgármestere, Niedermüller Péter azonban semmit sem tesz a rend érdekében, sőt leginkább a bulimaffia oldalán áll.
- Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke többször is emlékeztette már a városvezetést arra, hogy több mint egy éve zárva kellene tartani éjszakára az aluljárókat arra az idősávra, amíg az éjszaka folyamán nem járnak a metrók, hogy ne a hajléktalanok és randalírozó csoportok vegyék őket birtokukba. Így másnap mindenki tiszta, kulturált aluljárókat használhatna. Karácsonyék azonban ez ügyben sem tettek semmilyen lépést.
