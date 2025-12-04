Budapest az egyik legkoszosabb város a világon – kemény ítéletet mondtak a turisták
Erre a címre most aligha lesz büszke a magyar főváros: az egyik utazási portál rangsora szerint Budapest az egyik legkoszosabb város a világon.
Budapest a világ egyik legszemetesebb városa – legalábbis egy friss nemzetközi rangsor szerint. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg.
Budapest ebben világelső
A Daily Mail éppen arra figyelt fel, hogy angol olvasóik elárasztották őket olyan fotókkal, amelyek lomtalanításkor ábrázolják a magyar fővárost – ők viszont joggal nem értették, hogy miért úsznak a szemétben Budapest utcái. A lap ennek kapcsán szemlézte azt az összeállítást, amely úgy született, hogy Radical Storage megnézte: hányszor szerepelnek a „piszkos”, „lepukkant” vagy „hanyagul karbantartott” kifejezések a nevezetességek értékeléseiben. A végeredmény lesújtó a magyar főváros számára:
Budapest meglepően előkelő helyen, azaz a lista élén végzett, elnyerve ezzel a világ legkoszosabb városa – nem éppen megtisztelő – címét.
A magyar fővárosnál a tisztasággal kapcsolatos kommentek jóval több mint egyharmada negatív volt – ezzel olyan világvárosokat előzött meg, amelyek nevének hallatán sokan rögtön rávágnák, hogy: „Na, ott aztán tényleg kosz van!”
A sorrend, azaz ezek a világ legkoszosabb városai:
- Budapest
- Róma
- Las Vegas
- Firenze
- Párizs
Emiatt szerepelt rosszul a magyar főváros
A rangsor készítői szerint Budapest legnagyobb problémája a belvárosi túlterheltség: több turista, több szemét, több elhanyagolt közterület. A Google-véleményekben rendszeresen előkerül a graffiti, a szemetes utcák és a romos homlokzatok témája. A kutatás eredménye persze szubjektív, de az így is egyértelműen látszik belőle, hogy a külföldi látogatók szerint Budapest koszosabb, mint gondolnánk, és csont nélkül ott van a világ legszemetesebb városai között.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre