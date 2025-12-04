RETRO RÁDIÓ

Budapest az egyik legkoszosabb város a világon – kemény ítéletet mondtak a turisták

Erre a címre most aligha lesz büszke a magyar főváros: az egyik utazási portál rangsora szerint Budapest az egyik legkoszosabb város a világon.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
Budapest szemét kosz

Budapest a világ egyik legszemetesebb városa  – legalábbis egy friss nemzetközi rangsor szerint. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg. 

budapest
Budapest nem a legszebb arcát mutatja a lomtalanítások alkalmával, de más szempontok alapján is a világ egyik legmocskosabb városa lett. Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

 

Budapest ebben világelső

A Daily Mail éppen arra figyelt fel, hogy angol olvasóik elárasztották őket olyan fotókkal, amelyek lomtalanításkor ábrázolják a magyar fővárost – ők viszont joggal nem értették, hogy miért úsznak a szemétben Budapest utcái. A lap ennek kapcsán szemlézte azt az összeállítást, amely úgy született, hogy Radical Storage megnézte: hányszor szerepelnek a „piszkos”, „lepukkant” vagy „hanyagul karbantartott” kifejezések a nevezetességek értékeléseiben. A végeredmény lesújtó a magyar főváros számára: 

Budapest meglepően előkelő helyen, azaz a lista élén végzett, elnyerve ezzel a világ legkoszosabb városa – nem éppen megtisztelő – címét. 

A magyar fővárosnál a tisztasággal kapcsolatos kommentek jóval több mint egyharmada negatív volt – ezzel olyan világvárosokat előzött meg, amelyek nevének hallatán sokan rögtön rávágnák, hogy: „Na, ott aztán tényleg kosz van!”

A sorrend, azaz ezek a világ legkoszosabb városai:

  1. Budapest 
  2. Róma 
  3. Las Vegas 
  4. Firenze 
  5. Párizs  

 

Emiatt szerepelt rosszul a magyar főváros

A rangsor készítői szerint Budapest legnagyobb problémája a belvárosi túlterheltség: több turista, több szemét, több elhanyagolt közterület. A Google-véleményekben rendszeresen előkerül a graffiti, a szemetes utcák és a romos homlokzatok témája. A kutatás eredménye persze szubjektív, de az így is egyértelműen látszik belőle, hogy a külföldi látogatók szerint Budapest koszosabb, mint gondolnánk, és csont nélkül ott van a világ legszemetesebb városai között.

 

