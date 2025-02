Rákosrendező: A Rozsdából arany lesz – mondta bizonytalan hangon Karácsony Gergely

„Most egy útelágazáshoz értünk, de ez egyelőre csak annyit jelent, hogy elindultunk” – mondta Karácsony Gergely, aki Rákosrendező fejlesztése kapcsán beszélt rögtön a tervekről. És hogy mennyire látszik, hogy sötét alagútban tapogatózik bizonytalanul, a fővárosi beruházást egy 2019-es Tarlós-féle tanulmányra hivatkozva ecsetelte, amelyet 2023-ban (!) már aktualizáltak. Még egy jel tehát, hogy a baloldali városvezetés már két éve értékesíteni szerette volna. Karácsony épp csak a Wallis nevét nem mondta ki…

Rákosrendező: Karácsony Gergelyen kezd eluralkodni a pánik, az online szakmai fórumon elhangzottak mögött óriásinak tűnt a bizonytalanság

Az, hogy a főváros egyáltalán tud tervezni, Tarlós István 2019-es tanulmányának köszönhető: mint mondta Karácsony Gergely, így rendelkezik a főváros egy koncepcióval, amelyet 2023-ban csak aktualizálni kellett. Ez azt jelenti, hogy a korábbi elképzelésekhez képest több lakás épült volna és kevesebb irodaház. Miután az évekig csődöt kiáltó főpolgármester és köre szép csöndben, most már bevallottan aktualizált, joggal gondolhatjuk azt is, a kormány valóban beleköphetett a levesükbe akkor, amikor el akarta adni a jelenleg Csernobilhoz hasonlító rozsdaövezetet. Azaz valóban nem a szél fújta a korábbi korrupciógyanús híreket, amelyek arról szóltak, hogy a Wallis-csoport valamely tagjával azon dolgozhattak suttyomban Karácsonyék, hogy nyélbe üssék Budapest legjobb ingatlanpanamáját.

Rákosrendező: „A megvalósítás most egy karnyújtásnyira van tőlünk”

„A megvalósítás most egy karnyújtásnyira van tőlünk” – mondta Karácsony Gergely az online szakmai fórumon, ahol az elképzelésekről beszélt nagy vonalakban, de az is érzékelhető volt a főpolgármesteren, hogy a szavak mögött óriási a bizonytalanság, láthatóan már most megrettent a feladattól. Az eddigi semmittevéséről elhíresült csődpolgármester hozzátette:

Nem kell feltalálnunk sem a meleg vizet, sem a kereket. Rengeteg külföldi és hazai példa is van arra, hogy hogyan kell fejleszteni egy rozsdaövezetet.

Karácsony mondata annak fényében pláne érdekes, hogy a közelmúltban még arra utalt, hogy gyakorlatilag a budapestiek segítségére számít a 300 ezer tonnányi szemét elhordásakor. Kijelentése arra engedett következtetni, hogy valamiféle karácsonyosan irreális önkéntes munkára csábítaná a lakosságot, de azért az sanszos, hogy nem ez lesz a fővárosiak legjobb időtöltése szabadidejükben. Karácsony lányos zavarában egy másik variációt szintén belengetett már, mégpedig azt, hogy az állam szálljon be a szemét elhordásába, hiszen az részben vasúti hulladék. Probléma azonban ezzel is van, miután az arab befektető által tett vállalásokat most a fővárosnak kell maradéktalanul teljesítenie, a szerződésben pedig az szerepel, hogy 25 milliárd forint értékben kell mentesíteni a területet. Persze lehet, hogy a lakosság így mégis vállalná a feladatot, ha kiosztaná Karácsony köztük a 25 milliárdot… Summa summarum, úgy fest, hogy a főpolgármester besétált egy bizonyos erdőbe, és magát is átverve a megoldásokkal, kivezető utat keresgél vakon.