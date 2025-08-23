RETRO RÁDIÓ

Szülei aggódva várják haza a gyönyörű kék szemű Zoét, Budapesten veszett nyoma

A rendőrök ezekben a percekben is nagy erőkkel keresik.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 06:41
Budapest rendőrség eltűnt keresik

A rendőrség közleménye szerint, körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P.- N. Zoé ügyében. 

Rendőrség villogó kékfény
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló adatok szerint a 14 éves lány XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik. P.- N. Zoé körülbelül 170 centiméter magas, hosszú hajú és kék szemű. Könnyebb felismerhetősége érdekében egy fényképet is megosztottak róla, amit visszavonásig ide kattintva tekinthettek meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P.- N. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.



 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu