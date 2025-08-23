Szülei aggódva várják haza a gyönyörű kék szemű Zoét, Budapesten veszett nyoma

A rendőrség közleménye szerint, körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P.- N. Zoé ügyében.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló adatok szerint a 14 éves lány XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik. P.- N. Zoé körülbelül 170 centiméter magas, hosszú hajú és kék szemű. Könnyebb felismerhetősége érdekében egy fényképet is megosztottak róla, amit visszavonásig ide kattintva tekinthettek meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P.- N. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.





