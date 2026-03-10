Hajdú Péter összeköltözne Orbán Viktorral

Ha azt hinnéd, hogy Hajdú Péter egy kényelmes és kíméletes újságíróval találta szembe magát a Hazám magazinba készült interjú kapcsán, akkor nem is tévedhetnél nagyobbat. A Frizbi TV műsorvezetője egy ponton ugyanis kapott egy kemény, szembesítő kérdést - írja a Bors.

Hajdú Péter szerint sincs fontosabb cél a békénél (Fotó: Kunos Attila / hot! archívum)

Hajdú Péter: „A rosszakarói is elismerik, hogy Orbán Viktor tényező a világpolitika színpadán”

„Egy éve azt nyilatkozta a Telexnek, hogy a Fidesz ajánlata kevés lesz a 2026-os választáson. Ma is ezt gondolja?” – tette fel a kérdést a lap munkatársa, amire Hajdú Péter egyenes és egyben érthető választ adott. „Egy év alatt sok minden változott. Bevezették az anyák személyijövedelemadó-mentességét, itt a 3 százalékos lakáshitel vagy éppen a 14. havi nyugdíj. Ezek nagyon fontos kedvezmények. Egy év alatt a világpolitikai helyzet is élesedett, nem babra megy a játék.”

Egy ilyen feszült, robbanásveszélyes helyzetben pedig olyan vezetőre van szüksége az országnak, aki több évtizedes politikai tapasztalattal bír.

„A világpolitika asztalához, ahhoz hogy egy ország érvényesíteni tudja az érdekeit, nem lehet odaültetni egy nyeretlen kétévest. A nagykutyák pillanatok alatt megennék. A mostani világpolitikai válság kezelése pedig mindent felülír, főleg, hogy Európa néhány vezetőjének tényleg elgurult a gyógyszere. Karácsony előtt a NATO-főtitkár, Mark Rutte már a harmadik világháborút vizionálta, arra készítette fel az embereket lelkileg. A béke megteremtésénél nincs fontosabb, ezen a téren pedig higgadt profikra van szükség a tárgyalóasztalnál magyar részről is. Azt pedig még a rosszakarói is elismerik, hogy Orbán Viktor tényező a világpolitika színpadán” – mondta a lapnak Hajdú Péter műsorvezető.

„Ha valaki azt mondaná nekem, hogy van egy órám Donald Trumppal, az is nagyon sokat jelentene”

A lapban megjelent interjú politikai vetülete ezzel nagyjából véget is ért és egy kérdés nyomán Hajdú Péter elárulta, annak idején elérhető közelségbe került számára egy Angelina Jolie-Brad Pitt páros interjú. „Életem egyik nagy élménye, hogy a kétszeres Oscar-díjas Robert De Niróval készíthettem interjút. Meghatározó a karrieremben, hogy Rómában, a lakásán fogadott és adott hosszabb lélegzetű interjút a gyerekkorom egyik ikonja, Bud Spencer. De természetesen van hiányérzetem. 2011-ben egy nap elmentem Andy Vajnához a Nobu nevű éttermébe Pesten.”

A bejáratnál egy baseballsapkás fickó dohányzott, fel sem tűnt nekem. Bent aztán Vajna azzal fogadott, megbeszélte Brad Pitt-tel, hogy ő és Angelina Jolie közös interjút ad nekem a Frizbiben.

„Brad is hamarosan itt lesz, csak kiment cigizni. Találkoztunk, de aztán az interjúból nem lett semmi…” - mesélte Péter, majd arra a kérdésre is választ adott, hogy kik azok a világsztárok, akik még rajta vannak a bakancslistáján. „Nagyon érdekelne egy Leonardo DiCaprio-interjú, fantasztikus színész, kíváncsi lennék, hogy milyen ember. Vagy ott van Tom Cruise, gyerekkorom egyik kedvenc színésze. Vele is szívesen beszélgetnék. De, ha valaki azt mondaná nekem, hogy van egy órám Donald Trumppal, az is nagyon sokat jelentene” – ábrándozott néhány pillanatig a műsorvezető. Végezetül arról faggatták, hogy a korábban készített Orbán Viktor interjúknak lesz-e folytatása. „Csak a miniszterelnök úron múlik, én nagyon örülnék neki, ha vendégül láthatnám a Beköltözve című műsoromban” – árulta el Hajdú Péter.