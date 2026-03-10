"100 százalék, hogy kirúgják" - Angliában már Arne Slot menesztéséről beszélnek

RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztették a Liverpool menedzserét. Arne Slot jövője továbbra is bizonytalan, egy angol szakértő szerint azonban egy esetben biztosan mennie kell.

Nincs könnyű helyzetben Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője: a csapat már télen gyakorlatilag lemondhatott a Premier League-cím megvédéséről, így az idény hátralévő részében a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában maradt esély idén a trófeaszerzésre. Ez a két sorozat esélyt kínál az idény kozmetikázására, ám Slot nem engedheti meg magának, hogy a bajnokságot háttérbe szorítsa: a jövője szempontjából a hazai szereplés is kulcsfontosságú.

A 47 éves szakember hónapok óta komoly nyomás alatt dolgozik a csapat hullámzó teljesítmény miatt, és többször megingott már alatta a kispad. Mindezek ellenére egyre valószínűbb, hogy a klubvezetés a szezon végéig kitart mellette. Hosszabb távú maradására azonban korántsem borítékolható, sőt, jelen állás szerint nem lenne bölcs döntés nagy összegben fogadni arra, hogy a következő idényt is ő kezdi meg a Liverpool élén. Nem véletlen, hogy a téli időszakban már az esetleges utódok neve is felmerült az angol sajtóban: többek között a klub korábbi középpályása, Xabi Alonso is szóba került, aki edzőként korábban a Real Madrid kispadján nem tudott maradandót alkotni.

A Sky Sports szakértője, Jamie O'Hara szerint a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása kulcsfontosságú lehet Slot jövője szempontjából.

Ha nem jutnak be a Bajnokok Ligájába 100 százalék, hogy kirúgják. Nem maradhat, pusztán azért, mert tavaly megnyerték a bajnokságot. Rengeteget pénzt költöttek, és klasszis játékosaik vannak, a BL-szereplés kötelező.

A korábbi Tottenham-futballista ugyanakkor azt is hozzátette: nem tartja valószínűnek, hogy a Liverpool egyik napról a másikra látványosan feljavul, és rövid időn belül visszatalál a tavalyi szezonban látott, domináns játékához.

Angliában a tabella első öt helyezettje ott lehet a BL főtábláján, a Liverpool másik esélye pedig, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját idén májusban.

Arne Slot a bronzéremre hajt

A Liverpool jelenleg 48 pontjával a hatodik a Premier League pontvadászatában, és immár 19 pont a lemaradásuk az éllovas Arsenal mögött. Bár a bajnoki címért folyó versenyfutásból így gyakorlatilag kiszálltak a Vörösök, a dobogó még korántsem elérhetetlen: a harmadik helyen álló Manchester United mindössze három ponttal előzi meg Szoboszlaiékat.

A Premier League tabellája 29 forduló után:

  1. Arsenal – 67 pont 
  2. Manchester City – 60 pont
  3. Manchester United – 51 pont
  4. Aston Villa – 51 pont
  5. Chelsea – 48 pont
  6. LIVERPOOL – 48 pont 

 

 

 

