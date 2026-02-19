RETRO RÁDIÓ

Kirúgták a Liverpool edzőjét, Arne Slot szerint igazságtalanság történt

A klub menesztette a pontrúgásokért felelős edzőjét. Arne Slot szerint igazságtalanság a kirúgott szakember nyakába varrni a Liverpool korábbi rossz statisztikáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 20:15
Módosítva: 2026.02.19. 20:36
26 mérkőzésen 13 gólt kapott, és csak nyolcat szerzett rögzített helyzetekből a Liverpool, mielőtt kirúgták a csapat pontrúgásokért felelős edzőjét. Azóta jelentősen javult a helyzet, azonban Arne Slot vezetőedző szerint igazságtalan lenne kizárólag a 38 éves szakember nyakába varrni az egészet.

Arne Slot és a Liverpool szakmai stábja
Arne Slot szerint igazságtalanság a kirúgott szakember nyakába varrni a Liverpool korábbi rossz statisztikáját Fotó: Liverpool FC

Edzőváltás Liverpoolban: javult a statisztika

Aaron Briggs decemberi menesztése óta a Liverpool 12 meccsen mindössze két gólt kapott pontrúgásból, de nyolcat szerzett – ez pedig drasztikus változás a szezon első feléhez képest. Azonban amikor Arne Slot vezetőedzőt megkérdezték, mi változott pontosan, azonnal védelmébe vette a kirúgott szakembert.

Végső soron én vagyok a felelős mindenért

– fogalmazott a holland tréner. Hozzátéve, hogy igazságtalanság lenne kizárólag Aaron Briggs nyakába varrni a korábbi rossz statisztikát.

Mindannyian tudtuk, hogy ez így nem mehet tovább. Aaron mellett volt még egy elemző, és ők ketten végezték el a munkát, de végső soron én vagyok a felelős

– idézi a This Is Anfield Arne Slot szavait.

A helyzetet a klub házon belül oldotta meg, és az új pontrúgásokra specializálódott edző Lewis Mahoney lett. De továbbra is a holland szakember a felelős mindenért, ezért rendszeresen tartanak megbeszéléseket és átnézik a legapróbb részleteket.

Egy-két apró változtatást eszközöltünk, de nem sokat

– árulta el ezzel kapcsolatban Slot.

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik az új szakember kinevezése óta már a Marseille, a Bournemouth és a Manchester City kapuját is bevette szabadrúgást követően.

 

