Mindenki Szoboszlait ünnepli: itt a várva várt bejelentés Liverpoolban

Tavaly szeptember, október és november után, idén februárban is Szoboszlai Dominikot látták a Liverpool legjobb labdarúgójának az angol sztárklub szurkolói. A középpályás létére többször jobbhátvédként is bevetett magyar klasszist az újabb díja apropóján az öt februári tétmeccsen lőtt két csodálatos góljáról is kérdezték, mire ő meglepő választ adott.

Hétből már negyedszer választották meg a hónap legjobb Liverpool-játékosának Szoboszlai Dominikot Fotó: liverpoolfc.com

Két mesteri gól, egy gólpassz, továbbá egy kiállítás: sok minden fért bele Szoboszlaitól a rövidke február során játszott öt mérkőzésébe. Nem csoda, hogy a voksok több mint a harmadát kapta, megelőzve Hugo Ekitikét, Virgil van Dijkot és persze a többi csapattársát.

– Újra köszönöm a szavazatokat! Négyszer is szép megnyerni ezt a díjat, de folytatnom kell, mert hosszú még a szezon, és sok mindent el kell érnünk – mondta, majd nem várt választ adott arra a kérdésre, hogy ő is a Manchester City elleni Premier League-rangadón (1-2) lőtt bombaszabadrúgását gondolja-e a szebbiknek a februári góljai közül.

– Különleges gól, sajnos a meccs vége nem úgy alakult, ahogy terveztük. Veszítettünk, és kaptam a piros lapot, szóval nem volt a legjobb befejezés. De örülök, hogy ilyen gólt szereztem – kommentálta a viharos hajrát hozó csúcsmérkőzést.

Szoboszlai Dominik szerint a csapatgól fontosabb

A másikat hat nappal később, a Brighton elleni FA Kupa-meccsen (3-0) lőtte akcióból:

– A Brighton elleni gólom inkább csapatgól volt, és mivel ez egy csapatsport, ezt jobban szeretem – lepett meg mindenkit Szoboszlai Dominik, aki a gyakran váltogatott szerepkörével kapcsolatban elmondta még: nagy erényének tartja, hogy több poszton is hasznára tud lenni a csapatának, neki pedig az a legfontosabb, hogy bárhol is játsszon, az elmúlt két szezonnál több felelősséget vállaljon a Pool labdarúgójaként.