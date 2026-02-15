Szoboszlai Valentin-napi ajándéka után könnyekben tört ki a szőke lány - videó

Szoboszlai Dominik szempillantás alatt a Liverpool-szurkolók kedvencévé vált. A magyar klasszis nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével hívja fel magára a figyelmet hétről hétre, hanem a pályán kívüli gesztusaival is egyre több rajongó szerez magának.

Szoboszlai Dominik teljesítette az egyik szurkoló kívánságát a Liverpool-Brighton mérkőzés után / Fotó: Peter Byrne - PA Images

A Brighton elleni 3-0-s FA-kupa-siker után Szoboszlai Dominik mielőtt elhagyta volna a pályát, nem feledkezett meg a lelátón ülő szurkolókról: odasétált hozzájuk, és egy fiatal lánynak ajándékozta a mezét. Valentin-napon ilyen ajándékot kapni igazi álom, de a rajongó mindent meg is tett azért, hogy sikerrel járjon: a mérkőzés alatt végig egy feliratos táblát lengetett, amelyen arra kérte a középpályást, hogy adja neki a mezét.

A 25 éves középpályás teljesítette a kérését, a lány pedig nem bírta visszatartani a könnyeit a kedves gesztus után.

Szoboszlai making a fans day ♥️ pic.twitter.com/xjWz2FL2sG — Out Of Context Liverpool (@lfc_no_context) February 15, 2026

Szoboszlai gyakran kedveskedik a szurkolóknak

Ez nem az első alkalom, hogy a magyar középpályás különleges pillanatot szerez a rajongóinak: néhány héttel korábban egy kisfiú, George, napját is bearanyozta, amikor a Vörösök edzőközpontjában találkozhattak.

Így aligha meglepő, hogy a szurkolók ilyen gyorsan a szívükbe zárták. Könnyen elképzelhető azonban, hogy a Liverpool és Szoboszlai története már nem tart túl sokáig: az utóbbi napokban egyre többet lehet olvasni arról, hogy a Real Madrid élénken érdeklődik a játékos iránt, miközben a liverpooli szerződéshosszabbítás továbbra is várat magára.

Ezzel kapcsolatban Marco Rossi szövetségi kapitány a napokban meglepő nyilatkozatot tett, amely igencsak nagy port kavart hazánkban és külföldön is: