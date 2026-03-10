RETRO RÁDIÓ

Rálőttek Rihanna házára, miközben családjával otthon voltak

Letartóztattak egy nőt, miután több lövést adott le a sztár Beverly Hills-i házára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 05:30
Rihanna lövés gyanusított

Letartóztattak egy nőt, miután állítólag több lövést adott le Rihanna kaliforniai Beverly Hills-i villájára, melyek közül az egyik golyó átfúrta a falat.

Rihanna éppen otthon tartózkodott
A jelentések szerint sem Rihanna, sem a családja nem sérült meg   Fotó: AFP

Rihanna éppen otthon tartózkodott

A Los Angeles-i rendőrség egyik képviselője a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy a rendőrök március 8-án, vasárnap, helyi idő szerint 13:15 körül érkeztek a bejelentés helyszínére.

A hatóságok szerint lövésekről érkezett riasztás. Jonathan de Vera rendőrőrmester, a Los Angeles-i Rendőrkapitányság (LAPD) szóvivője elmondta, hogy a gyanúsított több lövést adott le a járművéből Rihanna otthona felé.

A Los Angeles-i rendőrség rádiójának hangfelvételén hallható, amint az elsőként kiérkező egységek arról számolnak be, hogy egy autóból, egy fehér Teslából „körülbelül 10 lövést” adtak le a lakóházra az utca túloldaláról. A jármű ezt követően dél felé menekült a Coldwater Canyon Drive-on.

Egy gyanúsított nőt incidens nélkül elfogtak és őrizetbe vettek, valamint egy fegyvert is lefoglaltak. Sérültekről nem érkezett jelentés, az ügyben jelenleg is nyomozás folyik. A feltételezett elkövető kilétét a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Egy forrás megerősítette, hogy a 38 éves Rihanna partnerével, A$AP Rocky rapperrel és három gyermekükkel, RZA-val, Riottal és Rockival él a házban. A forrás szerint az énekesnő otthon tartózkodott az incidens idején, azonban nem világos, hogy volt-e más is a házban a drámai pillanatokban. Hozzátették, hogy az énekesnő jól van - írja a People.

 

