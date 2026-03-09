RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes pénzváltórablás Budapesten: 50 milliót vittek el a titokzatos falfúrók

Három férfi rabolt ki egy XI. kerületi pénzváltót. Trükkös módszerrel, 50 milliót vittek el. A tolvajok közül csak egyet sikerült a rendőrségnek elfognia, akiről most úgy tűnik, hogy elviszi az egész balhét, ugyanis a társait évek óta nem találják.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.03.09. 10:30
Pénzváltó rendőrség rablás

Még mindig tart a hajtóvadászat az után a két grúz férfi után, akik a harmadik – már elfogott – társukkal együtt, 2023. február elején kiraboltak egy XI. kerületi pénzváltót. A tolvajok nagyon trükkösek voltak, ugyanis az üzlet melletti társasház falát ütötték át, pont ott, ahol a túloldalon a széf volt. Megfúrták annak a hátulját, majd kirámolták a pénzt. 50 milliót sikerült zsákmányolniuk. A két tettes ellen továbbra is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. 

pénzváltót
Kirabolták a pénzváltót, egyelőre csak egyiküket fogták el Fotó: Bors

 

Pénzváltót raboltak, majd felszívódtak

Korábban a Borsnak sikerült megszereznie azokat a felvételeket, melyen jól látható a kilyukasztott és kifosztott Bartók Béla úti pénzváltó széfje. A tolvajok először bejutottak a pénzváltó melletti társasház pincéjébe, majd ott az egyik falat átütve eljutottak a pénzváltó széfjéhez. Felvágták annak hátulját és vittek, amit csak bírtak. A képeken jól látszik: annyira kicsi lyukat vágtak, hogy egyszerre maximum az egyikük keze férhetett be, így csak egy polcot tudtak kifosztani. 

pénzváltót
Áttörték a falat és kifúrták a széf hátát Fotó: Bors

Terepszemlét tarthattak az akció előtt

A három tolvaj pontosan tudta, hogy hol van a széf. A Metropolnak korábban a pénzváltó üzletvezetője elmondta, üzletükből egyenesen rálátni a páncélra. Így könnyedén ki tudták számolni, hogy hol kell majd kiütniük a falat, hogy a széfhez érjenek. Így is tettek. Kibontották a falat, majd megvágták a széfet. A képeken – amik közvetlenül a rablás utáni napon készültek – látni lehet, hogy csak az egyik polc alját „találták el” a bal oldalon. A többi polchoz nem fértek hozzá, de így is 50 millió forintot sikerült elvinniük. 

pénzváltót
A két grúz férfit még mindig körözik Fotó: police.hu

Keresik a rablókat

Talán már fel is élték ennyi idő alatt a lopott pénzt, a tolvajok. A rendőrség csak az egyiküket tudta elfogni, aki úgy látszik nem mondja el, hogy hol találhatja meg a hatóság a másik két elkövetőt. Az egyikük a 31 éves Dlubish Bachuki, akit már 2023. május 1.  óta köröznek, vagyis a lopás után három hónappal adták ki ellene az elfogatóparancsot. A másik pedig az 54 éves Absandze Khicha , akit 2023. augusztus 29. óta köröznek. Mind a kettő ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.  Ha bárki felismeri a két férfit, hívja a rendőrséget!  
 

pénzváltót
Ezen a résen át fosztották ki a széfet Fotó: olvasói

Az esettel kapcsolatban korábban megkérdeztük a BRFK-t, akik megerősítették: egy férfit sikerült elfogni, társait körözik. 

"A kérdéses ügyben a BRFK egy gyanúsított férfival szemben a lopás bűntett gyanúja miatt folytatott nyomozást befejezte, a keletkezett iratokat pedig az illetékes ügyészség részére továbbította. Tájékoztatjuk továbbá, hogy két másik feltételezett elkövetővel szemben a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, így velük szemben a rendőrség az eljárás felfüggesztéséről határozott"

- közölték.

 

A lyukat befalazták

Kollégáink az eset után kilátogattak a helyszínre, ahol kiderült: helyreállították a társasház falát. Ám az üzletvezető akkor elmondta, a széf ugyanazon a helyen maradt. 

A rablás után megerősítettük a pénzváltó biztonsági felszerelését, hogy többet nálunk hasonló ilyen ne fordulhasson elő. Azonban a széf ugyanazon a helyen van most is, nem tudjuk elrakni onnan. Viszont, ha valaki próbálkozna, ezúttal azonnal rajtavesztene

 – mondta az üzletvezető.

 

A helyszínen a rablás után készített videónkat itt tudod megnézni: 



 

 

