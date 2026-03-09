Menczer Tamás: Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát!
Ennél távolabb nem is állhatott volna a 444 cikke a valóságtól!
Friss videóval kezdte a hetet Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt írta: „Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát!” Jöjjenek a részletek!
A Fidesz csak a harmadik erő, nem csoda, hogy hallgat a Fidesz. Ezt írta a 444 a vasárnapi kazincbarcikai választás előtt, aztán a Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel megnyerte a választást. 16 év után nyertünk Kazincbarcikán egyéni önkormányzati körzetet, és a tiszás jelölt csak a harmadik lett. Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt, a magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztana bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a Fidesz a biztos választás
– hallható a Fidesz országgyűlési képviselőjének szavai a videóban. Nézd meg a felvételt!
