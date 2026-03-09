RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát!

Ennél távolabb nem is állhatott volna a 444 cikke a valóságtól!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 09:37
Friss videóval kezdte a hetet Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt írta: „Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát!” Jöjjenek a részletek!

Menczer Tamás: Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát! (Fotó: Gáll Regina / MW)

A Fidesz csak a harmadik erő, nem csoda, hogy hallgat a Fidesz. Ezt írta a 444 a vasárnapi kazincbarcikai választás előtt, aztán a Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel megnyerte a választást. 16 év után nyertünk Kazincbarcikán egyéni önkormányzati körzetet, és a tiszás jelölt csak a harmadik lett. Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt, a magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztana bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a Fidesz a biztos választás

– hallható a Fidesz országgyűlési képviselőjének szavai a videóban. Nézd meg a felvételt! 

 

