Menczer Tamás: „Élvezd ki a következő három hónapot Peti, utána nem marad neked más, csak a Tarr, meg a Ruszin”

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt a 31. Fidesz-kongresszuson, aminek mottója: „Fidesz-a biztos választás”.

Menczer Tamás a Fidesz-kongresszuson, 2026. január 10-én (Fotó: MW / youtube)

Menczer Tamás a Fidesz-kongresszuson: „a hazug-műmájer figuráknak vége”

Menczer Tamás beszéde elején rögtön Magyar Péterhez és az embereihez szólt: „üzenem, a hazug-műmájer figuráknak vége”.

Ezután felidézett egy jelenetet, amit még sportriporteri korszakából őriz. Egyszer Kemény Déneshez fáradtan odaúszott Kásás Tamás. Kemény azt mondta neki: „Dönts el, van még hét perc, vagy most teszed oda magad, vagy négy év áll előtted”. Menczer szerint nekünk is ebben az előttünk álló „hét percben” kell odatenni magunkat.

A következő három hónapban inkább elvégzem négy ember munkáját, mint hogy nézzem, hogy egy hazug ember négy év alatt tönkreteszi az országot

– fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, hogy ne legyenek kétségeink, Magyar Péterék mindent végrehajtanának, ami a Tisza-megszorító csomagjában látunk. Úgy ugrálnak, ahogy Brüsszel fütyül.

„Három hónap múlva nem marad neked senki, csak Ruszin-Szendi, de vele vigyázz, fegyvere van”

Menczer szerint egyedül a kormány képes megvédeni az országot a háborútól, egyedül a Fidesz képviselői tudnak a valódi életben tenni valamit a választókerületben élőkért és nem csak a Facebookon kommentelni. „A harmadik ok, amiért mi esélyesebbek vagyunk pedig egészen egyszerű: Orbán Viktor” – mondta. Emlékeztetett arra a jelenetre is, amikor a tiszás EP-s képviselők ukrán színű pólót vettek magukra Brüsszelben.

Tudjátok mikor húzok ukrán mezt? Soha. Én csak piros-fehér-zöld mezt húzok fel

– nyomatékosította.

Menczer Tamás végül Magyar Péternek is üzent.

Élvezd ki a következő három hónapot Peti, nyilatkozz még az iparkamarának is. Élvezd ki a figyelmet. Utána nem marad neked senki, hiszen már a családodat is elvesztetted. Csak a Tarr, meg a Ruszin, de azzal vigyázz, mert annak fegyvere van

– szögezte le Menczer Tamás, akinek szavait a Ripost idézte.