Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban

Ugyanazok az emberek, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok - kommentálta Orbán Viktor a Tisza Párt körül felsorakozott embereket. A régi baloldali személyek ugyanis feltűnnek Magyar Péterék körül, akkor is, ha a szereposztásban újítottak.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!

- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójában.