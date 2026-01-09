Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban
A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!
Ugyanazok az emberek, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok - kommentálta Orbán Viktor a Tisza Párt körül felsorakozott embereket. A régi baloldali személyek ugyanis feltűnnek Magyar Péterék körül, akkor is, ha a szereposztásban újítottak.
Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójában.
